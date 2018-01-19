Hinds vuelven con "New for you", primer single y videoclip de su segundo disco

Dos años después de la publicación de su primer disco, Hinds vuelven con el primer adelanto del que será su segundo trabajo. Se va a llamar I don't run y se publicará el 6 de abril con el sello británico Lucky Number.

I don't run es un disco co-producido por Hinds y Gordon Raphael (The Strokes, Regina Spektor), con la participación del ingeniero de sonido Shawn Everett (Alamaba Shakes, The War On Drugs). Pero grabado en casa, en El Puerto de Santa María (Cádiz) con Paco Loco, como hicieron con Leave me alone (su álbum debut en 2016).

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