Hinds vuelven con "New for you", primer single y videoclip de su segundo disco
- El álbum se publicará el 6 ed abril y se titulará I don't run
Dos años después de la publicación de su primer disco, Hinds vuelven con el primer adelanto del que será su segundo trabajo. Se va a llamar I don't run y se publicará el 6 de abril con el sello británico Lucky Number.
I don't run es un disco co-producido por Hinds y Gordon Raphael (The Strokes, Regina Spektor), con la participación del ingeniero de sonido Shawn Everett (Alamaba Shakes, The War On Drugs). Pero grabado en casa, en El Puerto de Santa María (Cádiz) con Paco Loco, como hicieron con Leave me alone (su álbum debut en 2016).
"New for you", 100% Hinds
¡Y esto es "New for you"! Una canción 100% Hinds cantada por Carlotta, con un videoclip dirigido también por la co-fundadora de Hinds.
La grabación del vídeo fue un sábado a mediados de diciembre en el centro de Madrid. Un día entero; desde que salió el sol hasta que llegaron unos enormes nubarrones y finalmente se hizo de noche.
Carlotta, Ana, Ade y Amber habían comprado camisetas y botas de fútbol para todos y así, en un momento, se formaron los equipos Rayo Blanco y Dragones F.C. Estaban convocados un montón de amigos cercanos a Hinds y, entre ellos, Larry Balboa (batería de The Parrots) y esta locutora de radio que tuvo el honor de ejercer de entrenadora.
Comimos bocatas de calamares y de queso y nos dijeron desde la valla que jugábamos fatal pero fue un día diez. Después de muchas jugadas ensayadas, la lesión de Ade (porteraza de Rayo Blanco) y unos cuantos pases de playback... ¡aquí está "New for you"! Un vídeo con el que Hinds ponen en marcha su plan para 2018: nuevamente... ¡conquistar el mundo!