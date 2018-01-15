'Tierra firme', de Carlos Marqués-Marcet, millor pel·lícula espanyola als Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia
- El jurat, format per professionals dels mitjans de comunicació, ha escollit avui als premiats en la seva 62ª edició
- En els propers dies es donaran a conèixer els premiats amb el guardó a la trajectòria professional, el premi de la indústria i les Roses de Sant Jordi, que es trien per votació dels oients
- Els premis es lliuraran el 23 d'abril
El jurat dels Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia ha fet públic aquest dilluns la decisió dels guardons que lliura RNE Catalunya en la seva 62ª edició. 'Tierra firme', dirigida per Carlos Marqués-Marcet, participada per RTVE, ha estat escollida millor pel·lícula espanyola. Núria Prims ( 'Incerta glòria') i David Verdaguer ( 'Estiu 1993' i 'Tierra firme') han estat escollits com a millor actriu i millor actor espanyol. El premi a la millor òpera prima ha estat per a 'Estiu 1993' i en l'apartat internacional 'Lumière! comença l'aventura 'ha estat escollida millor pel·lícula i James Franco i Kate Winslet, millor actor i actriu.
'Tierra firme', de Carles Marquès-Marcet i participada per RTVE, és la història de dues dones (Natalia Tena i Oona Chaplin) que decideixen tenir un fill juntes i per això impliquen al millor amic d'una d'elles (David Verdaguer).
Núria Prims recollirà el premi a millor actriu espanyola per 'Incerta glòria', de RTVE, i David Verdaguer, millor actor espanyol ( 'Estiu 1993' i 'Tierra firme', amb participació de RTVE). El premi a la millor opera prima ha estat per 'Estiu 1993' de Carla Simón (participada per RTVE).
En l'apartat internacional, 'Lumière! comença l'aventura ', de Thierry Frémaux ha estat reconeguda amb el premi a millor pel·lícula estrangera; i James Franco ('The Disaster Artist') i Kate Winslet ('Wonder wheel'), millor actor i actriu de pel·lícules estrangeres.
El jurat, presidit per la periodista especialista en cinema de RNE Conxita Casanovas, reuneix els més representatius crítics i especialistes del setè art en els mitjans de comunicació.
Els Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia també reconeixen una trajectòria professional destacada en el món del cinema. Així mateix, es concedeix el Premi Sant Jordi a la Indústria en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya. A més, per votació dels oients de RNE, s'entreguen la Roses de Sant Jordi a les millors pel·lícules espanyola i estrangera. El nom dels guanyadors d'aquests premis es coneixerà més endavant, abans de la gala de lliurament que tindrà lloc el proper 23 d'abril.