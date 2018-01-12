Estrenamos "K.1080" de Revolta Permanent
- Es un tema incluído en el nuevo trabajo de la banda de Barakaldo, Ultravioleta
Ultravioleta es lo nuevo de Revolta Permanent. Bajo un proyecto que engloba tanto un disco como un documental, la banda de Barakaldo publica este 2018 su obra más ambiciosa que verá la luz el 1 de Febrero de este año y se presentará en directo en el Kafe Antzokia de Bilbao el 15 de Febrero.
Este nuevo disco recopila 8 temas nuevos y cada uno de ellos ha sido mezclado por uno de estos ocho reconocidos artistas: Manuel Colmenero (Sonobox estudios, Madrid), Josep Umbría (Calma Estudis, Baleares), Maurizio Tonelli (Aurha studio, Barcelona), Carlos Lillo (Rimshot studios, Madrid), Jordi Gil (Sputnik estudio, Sevilla), Francisco Martinez Perez “Pacoloco” (Estudio Paco loco, Puerto de Santamaría), Marc Parrot (Grabaciones silvestres, Barcelona), Dany Richter (El lado izquierdo studio, Madrid). El videoclip que ahora estrena Radio 3 , "K.1080", incluye una canción mezclada por "Pacoloco".
El disco ha sido compuesto por Aitor Abio (ex-Pi L.T., Matxura), escrito por los vocalistas Iker Villa e Iker Aginaga y grabado en los estudios Gaua de Mungia bajo la coordinación general de Jon Asier Zubelzu. Tras el proceso de mezcla, el trabajo fue a parar a Brooklyn, NY, donde se ha ocupado de la masterización de “Ultravioleta” Jesse Cannon (Cannon Found Soundation), conocido por formar parte de grabaciones de grupos como The Cure, Dillinger Escape Plan o Limp Bizkit.