Wild Honey estrena el videoclip de "Acantilado"
- La canción forma parte de su tercer disco, Torres Blancas
- Se trata del primer LP de Guillermo Farré en castellano
Wild Honey estrena videoclip en Radio 3. Aquí tienes "Acantilado", una de las canciones de Torres Blancas, el primer LP de Guillermo Farré en castellano.
Guille empezó a publicar canciones en 2008, siempre con un precioso toque pop cargado de nostalgia y melodía. La fórmula, aunque más lograda que nunca, se repite en Torres Blancas, un disco producido por Frank Maston y con arreglos de Sean O'Hagan (exmiembro de Stereolab).
El álbum surgió de las conversacione entre Farré y Tim Gane (también de Stereolab) durante la grabación de su anterior largo, Big Flash (2013), y pretende ser todo un viaje musical a la costa oeste de EEUU en los años 60.
Wild Honey nos habla de "Acantilado"
"Escribí la letra de 'Acantilado' partiendo de dos ideas/imágenes: el uso que hace Sorolla de la luz blanca en sus cuadros para mostrar el paso del tiempo, y la plaza que se ve desde la ventana de la oficina en la que estuve trabajando diez años, a la que iban a patinar todas las tardes un grupo de skaters.
Hablando de un posible video para esta canción, el fotógrafo Felipe Hernández me propuso una idea que encajaba como un guante con muchos de los temas de Torres Blancas: grabar en lugares de Madrid donde se reúnen skaters a patinar (empezando por la plaza donde estaba mi oficina), pero centrándose en la arquitectura y en todo lo que rodea esos lugares en vez de centrarse en la gente.
Felipe y Borja Llobregat estuvieron grabando en Madrid y alrededores un par de días, aprovechando las mañanas en las que los skate parks están vacíos y el resto de plazas y zonas de la ciudad solo tienen gente de paso. En el vídeo aparecen Cea Bermúdez, Alcorcón, la plaza de Colón, el Congreso de los Diputados, El Escombro, Hortaleza, Juan Bravo, Moncloa... y se ve una ciudad especialmente gris debido a que esos dos días llovió bastante. El contrapunto del hormigón y los cielos grises de Madrid con los arreglos luminosos de 'Acantilado' funciona mejor de lo que me imaginaba y va de la mano con lo que quería contar.
El video está realizado por Felipe Hernández y Borja Llobregat y editado por David Iñurrieta".