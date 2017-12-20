Wild Honey estrena el videoclip de "Acantilado"

Wild Honey estrena videoclip en Radio 3. Aquí tienes "Acantilado", una de las canciones de Torres Blancas, el primer LP de Guillermo Farré en castellano.

Guille empezó a publicar canciones en 2008, siempre con un precioso toque pop cargado de nostalgia y melodía. La fórmula, aunque más lograda que nunca, se repite en Torres Blancas, un disco producido por Frank Maston y con arreglos de Sean O'Hagan (exmiembro de Stereolab).

El álbum surgió de las conversacione entre Farré y Tim Gane (también de Stereolab) durante la grabación de su anterior largo, Big Flash (2013), y pretende ser todo un viaje musical a la costa oeste de EEUU en los años 60.

Fotograma del videoclip de Wild Honey, "Acantilado"rne