Boni estrena el videoclip de "Lobo Malherido"

"Lobo malherido" es el single adelanto del próximo disco de Boni, grabado en los estudios Taom de Bilbao y Panpot de Getxo en octubre de 2017 y producido por Boni y Jagoba Ormaetxea. El disco que verá la luz en febrero de 2018 trae de vuelta a la escena rocanrolera al músico de Iruña/Pamplona con 10 canciones de puro rock. Cuenta además con las colaboraciones de Rosendo Mercado, Kutxi Romero y Pedro de La Fuga.

Este es el segundo álbum en solitario del excantante y guitarrista de Barricada tras Incandescente.