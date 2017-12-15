Viva La Música Viva, un proyecto para reivindicar el papel de las salas de conciertos

Nace Viva la Música Viva, un ciclo de programas especiales emitidos en Radio 3 en directo desde las principales salas de concierto de nuestro país.

Las salas de conciertos son el lugar en el que los grupos muestran su creatividad y desarrollan su capacidad de emocionar al público. La música en vivo, el momento de la interpretación, es un acto único y especial. Una experiencia que sustenta la relación entre los autores y la audiencia.

Radio 3 ha emitido en directo estos programas con las actuaciones de grupos y artistas que muestran el apoyo de la emisora a los autores españoles de todos los géneros.

Las Odio en La Movida (Palma de Mallorca) El ciclo comenzó el viernes 20 de octubre en la sala La Movida de Palma de Mallorca con uno de los grupos más vibrantes del panorama actual, Las Odio, en un concierto presentado por Paula Quintana (Capitán Demo). El cuarteto madrileño presentó en directo las canciones de su disco debut, Futuras esposas (Las Odio Records, 2017), autoeditado y con un claro mensaje feminista, una canción inédita, "Impresora", e hicieron versiones de los Ramones y Los Planetas. Especiales Radio 3 Viva La Música Viva: Las Odio - 20/10/17 rne audio

Ángel Stanich en el Zentral (Pamplona) El jueves 9 de noviembre Ángel Stanich actuó en el Zentral de Pamplona. Stanich interpretó las canciones de su nuevo disco, Antigua y Barbuda, en un concierto por Leyre Guerrero (Na Na Na). Especiales Radio 3 Viva La Música Viva: Ángel Stanich - 09/11/17 rne audio

Pere Navarro Quintet en Clavicémbalo (Lugo) El 14 de noviembre Radio 3 emitió en directo desde Lugo el concierto de Pere Navarro Quintet. Puedes escuchar de nuevo un programa presentado por José Manuel Sebastián desde la sala Clavicémbalo. Especiales Radio 3 Viva La Música Viva: Pere Navarro Quintet - 14/11/17 rne audio

Papaya y Soledad Vélez en Espacio Estilo (Oviedo) El 23 de noviembre montamos dos conciertos en Oviedo. Desde el Espacio Estilo sonaron en directo las actuaciones de Papaya y de Soledad Vélez, en un programa presentado por José Manuel Sebastián. Especiales Radio 3 Viva La Música Viva: Papaya y Soledad Vélez - 24/11/17 rne audio

Reincidentes en la sala Hangar (Burgos) El 1 de diciembre llegó el turno de Reincidentes, cuyo concierto sonó en directo por Radio 3 desde la sala Hangar de Burgos. con Juanma S. Corona (El vuelo del fénix). Especiales Radio 3 Viva La Música Viva: Reincidentes - 01/12/17 rne audio