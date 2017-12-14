Fario se presentan con "Aldea azul"

¡Hay una nueva banda emergente en la ciudad! Son de Madrid y se hacen llamar Fario. Su disco debut se publica este viernes 15 de diciembre y se titula Tu aguijón.

Fario es un trío compuesto por Montse (voz y batería), María (voz y bajo) y Javi (voz y guitarra); un grupo donde todos componen y todos cantan. Su primer disco se grabó en estudios La Mina (Sevilla) con Raúl Pérez.

"Aldea azul" es la canción con la que has podido escuchar a Fario en Capitán Demo en las últimas semanas... ¡y ahora llega el momento de ver su videoclip! La canción se inspira en las personas mayores y en su soledad y Fario han querido hacerle un homenaje a nuestros mayores colocando como protagonistas del vídeo a sus propios familiares.

Los protagonistas del video son familiares de los miembros de Fariorne

A la batería puedes ver a la abuela de Montse, Paquita, que celebró su 89º cumpleaños el día de la grabación. Al bajo, la madre de Javi, Mamen. Y a la voz y guitarra, Richard, el padre de María, en un videoclip realizado por el colectivo Strasse Kolektiff con la dirección de Nacho Mínguez y la postproducción de Ignacio Yrizar.

Serán tus ojos llamas de mis velas, abuela.