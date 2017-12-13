Estrenamos el nuevo videoclip de Agoraphobia, "Zero"

"Zero" es uno de los temas incluídos en Incoming Noise, el nuevo álbum de Agoraphobia. Dos años después desde el lanzamiento de su segundo EP, el ahora cuarteto gallego presenta su primer larga duración, un trabajo grabado en los estudios Nakra (A Coruña) y producido por Iago Lorenzo(Furious Monkey House, Ampliﬁer).

Con sus anteriores trabajos, Dirty Little Things y Ready to Play ya demostraron que son una de las bandas de rock femeninas más prometedoras de la actualidad. Ahora harán lo propio con Incoming Noise.