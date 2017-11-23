Estrenamos el videoclip de 'Cada vez', el primer single del nuevo disco de Elefantes
- Este videoclip adelanta el nuevo disco de Elefantes que saldrá en 2018
Luces y sombras que planean sobre la banda, sobre bodegones y acciones que nos hablan del paso del tiempo, del azar y del devenir de la vida. Así es el videoclip de "Cada vez", el primer single del esperado nuevo disco de Elefantes que estrenamos en Radio 3. El álbum verá la luz a principios de 2018.
Un acertado equilibrio entre el pasado y la modernidad, con base rítmica muy contemporánea, guitarra de 12 cuerdas y la voz de Shuarma en estremecedores tonos más bajos de lo habitual, acompañada por unos preciosos arreglos de cuerdas, es lo que te puedes encontrar en este videoclip dirigido por Ignacio Bernal de la productora Dosis y con dirección de arte de Miguel Frago.
En esta ocasión Elefantes nos hablan del destino, del devenir de la vida, de la creencia de que todo tiene su porqué y de la oportunidad que tenemos para decidir hacia donde encaminamos nuestros pasos.r que sustantivo.
Nuevo disco en 2018
La banda ha preparado un trabajo de carácter conceptual que versa sobre las decisiones que tomamos a lo largo de las veinticuatro horas del día, conteniendo todos los rasgos de Elefantes como músicos de raza, combinando elegancia y arrebato, distinción y furor, pero añadiendo en esta ocasión la influencia del pop español de los años sesenta.
Para la producción han contado de nuevo con Santos & Fluren, consiguiendo un sonido tradicional y moderno que contextualiza al grupo como compañeros generacionales de Love of Lesbian y Sidonie sin abandonar su condición de herederos de bandas históricas como Radio Futura y El Último de la Fila.