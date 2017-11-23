Estrenamos el videoclip de 'Cada vez', el primer single del nuevo disco de Elefantes

Luces y sombras que planean sobre la banda, sobre bodegones y acciones que nos hablan del paso del tiempo, del azar y del devenir de la vida. Así es el videoclip de "Cada vez", el primer single del esperado nuevo disco de Elefantes que estrenamos en Radio 3. El álbum verá la luz a principios de 2018.

Un acertado equilibrio entre el pasado y la modernidad, con base rítmica muy contemporánea, guitarra de 12 cuerdas y la voz de Shuarma en estremecedores tonos más bajos de lo habitual, acompañada por unos preciosos arreglos de cuerdas, es lo que te puedes encontrar en este videoclip dirigido por Ignacio Bernal de la productora Dosis y con dirección de arte de Miguel Frago.

En esta ocasión Elefantes nos hablan del destino, del devenir de la vida, de la creencia de que todo tiene su porqué y de la oportunidad que tenemos para decidir hacia donde encaminamos nuestros pasos.r que sustantivo.