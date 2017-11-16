Novedades Carminha cierran gira en directo en Radio 3

Carlangas, Jarri, Xavi y Anxo tienen un directo explosivo y llevan un año colgando el cartel de no hay entradas allí por donde pasaban. Por eso la última fecha de la actual gira de Novedades Carminha es una cita que no podemos perdernos.

Este sábado 18, Novedades Carminha cerrarán la gira de su cuarto álbum 'Campeones del mundo' en un concierto especial en la sala La Riviera de Madrid. Sobre el papel ya tiene toda la pinta de ir a ser una fiesta que vamos a llevarte a casa en directo en Radio 3. Porque vas a poder seguirlo y bailartelo a partir de las 22 horas.

Será el carpetazo a 'Campeones del mundo', el disco de su despegue difinitivo después del muy celebrado 'Juventud Infinita'. Con las mismas letras irónicas y deslenguadas pero con un giro en su sonido. Ese garage personalísimo que habían deplegado desde 'Te vas con cualquiera' hasta 2014, se mezcla en este disco con el hip-hop, el funk y el power pop. Y más allá rozando los ritmos africanos en lo último, o lo primero de lo que vendrá: 'El vivo al baile'.

Hoy empieza todo 1 (2012-2025) Hoy empieza todo con Ángel Carmona - Novedades Carminha - 05/04/16 Escuchar audio

Novedades Carminha antes molaban, y ahora también, y están de vuelta de todo, llevan el ritmo en la sangre y la noche del sábado lo van a demostrar. Síguelo todo en directo a partir de las 22h, y que Dios reparta fuerte