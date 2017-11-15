Maga desde la casa de Vicente Aleixandre en Velintonia

El grupo sevillano graba una nueva versión del tema que en su último disco dedicó al estado de abandono de la casa de Vicente Aleixandre desde la misma casa del poeta, visita habitual de poetas de varias generaciones: Miguel Hernández, Pablo Neruda, Luis Cernuda, Gerardo Diego, Jorge Guillén, o Federico García Lorca que tocaba piezas musicales en el piano de la casa.

Un artículo en un periódico que denunciaba el estado de abandono de Velintonia, la casa donde vivió la mayor parte de su vida el poeta y Premio Nobel de Literatura Vicente Aleixandre, llevó a Miguel Rivera a hacer una visita al exterior de la vivienda situada en el número 3 de la calle que ahora lleva su nombre.

Unos meses más tarde Maga publicaba su último disco, Salto Horizontal, y en él se incluía una canción dedicada a Velintonia: “La casa en el número 3”. El tema llamó la atención especialmente del programa Hoy empieza todo con Marta Echeverría que grabó un programa especial desde el interior de la casa del poeta.

Hoy empieza todo Hoy empieza todo con Marta Echeverría - Especial Vicente Aleixandre desde Velintonia 3 - 07/07/17 rne audio

El programa contó con la actuación de Maga en el encuentro homenaje anual que se realiza en el jardín. A propósito de esta experiencia cuenta Miguel Rivera: “Teníamos la piel de gallina cuando empezamos a tocar los primeros acordes de la canción en el salón de la casa, lugar donde nadie había vuelto a hacer sonar un instrumento desde que Lorca animara al piano tantas veladas velintonianas.”

Y así fue como finalmente, en el verano de 2017, Maga tocará y grabará esta versión que ahora se presenta de “La casa en el número 3” en el lugar que les inspiró para componerla.

Cámara: Juan Gonzalez y Álvaro Jopo

Edición: Mamen Díaz

Digitales: Pilar Vázquez