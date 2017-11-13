Radio 3 en el 35º aniversario de la sala Sidecar

Escucha este miércoles 15 un programa especial con las mejores actuaciones
Leyre Guerrero (Radio 3)
Leyre Guerrero (Radio 3)

Este lunes 13 de noviembre la mítica sala de conciertos Sidecar de Barcelona celebra su 35º aniversario.  35 años de música, de cultura underground y de resistencia en el corazón de Barcelona, conl a programación regular de conciertos más longeva de la ciudad.

5000 conciertos después, Sidecar celebra su fundación hace más de tres décadas con una noche especial con la presencia y las actuaciones de Josele Santiago, Ladilla Rusa, MIQUI PUIG F.C.,Las Bajas Pasiones, Xarim Aresté o Distrito V, el primer grupo que actuó en directo en la sala.

Radio 3 no podía faltar a esta cita. Elemento clave para la fundación de Sidecar en 1982 y lo ha sido desde entonces para su funcionamiento, estará presente en su aniversario y te contará lo mejor de esta cita de múisca, entrevistas, tertulias y conversaciones improvisadas este miércoles 15 de noviembre en un programa especial. Síguelo desde las 22 h.

Si quieres asistir a la fiesta de este lunes 13 de noviembre en la sala Sidecar, la entrada es gratis y puedes descargar tu invitación aquí.