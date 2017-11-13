Radio 3 en el 35º aniversario de la sala Sidecar

Este lunes 13 de noviembre la mítica sala de conciertos Sidecar de Barcelona celebra su 35º aniversario. 35 años de música, de cultura underground y de resistencia en el corazón de Barcelona, conl a programación regular de conciertos más longeva de la ciudad.

5000 conciertos después, Sidecar celebra su fundación hace más de tres décadas con una noche especial con la presencia y las actuaciones de Josele Santiago, Ladilla Rusa, MIQUI PUIG F.C.,Las Bajas Pasiones, Xarim Aresté o Distrito V, el primer grupo que actuó en directo en la sala.

Radio 3 no podía faltar a esta cita. Elemento clave para la fundación de Sidecar en 1982 y lo ha sido desde entonces para su funcionamiento, estará presente en su aniversario y te contará lo mejor de esta cita de múisca, entrevistas, tertulias y conversaciones improvisadas este miércoles 15 de noviembre en un programa especial. Síguelo desde las 22 h.

Si quieres asistir a la fiesta de este lunes 13 de noviembre en la sala Sidecar, la entrada es gratis y puedes descargar tu invitación aquí.