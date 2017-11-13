Christina Rosenvinge estrena "Romance De La Plata" en Radio 3

El detonante de esta canción es una llamada que Christina Rosenvinge recibió de la cantaora Rocío Márquez con el encargo de escribir un romance flamenco. Así se despertó el recuerdo de la pasión por el cante jondo que profesaba su padre, un ingeniero danés que aprendió español con el fin de comprender el Romancero Gitano de García Lorca, y que recorriendo España en viaje de novios con su madre en los años cincuenta, sintió que su alma encontraba su verdadero lugar.

"Romance de la Plata", compuesta por un designio misterioso la noche del 26 aniversario de su muerte, es una oda a su azarosa vida en pos del sueño siempre esquivo que representa su apellido danés : La rosa ROSEN y el ala VINGE, la Belleza y la Libertad.