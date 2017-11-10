Escucha en Radio 3 'Mikel Laboa', el nuevo disco de Delorean

Mikel Laboa (Elkar, 2017) es un sentido y personal homenaje a la figura y obra del mítico cantante vasco que da nombre al disco. Delorean reivindican con este proyecto íntegramente en euskera la relevancia de este artista único, innovador, transgresor, progresista, amante de la canción tradicional y de la poesía contemporánea.

Este noveno disco de la banda de Zarautz atrapa por la contundencia de su carga sentimental y por el gran calado simbólico que representan sus nuevos temas.

Portada del disco de Delorean, 'Mikel Laboa'rne

Utilizando diferentes pistas extraídas de las bandas de 2 pulgadas de las grabaciones originales de Laboa, que Delorean recrean y transforman desde su personal estética, la banda ha creado un universo propio que reactualiza el lenguaje, el genio musical y la potente expresividad y emoción del cantante y permite conectarlo con nuevas formas de sentir la música.

Radio 3 te adelanta los 7 temas que dan forma a Mikel Laboa.

Kantuz

Delorean - Kantuz rne audio

Dialektikaren laudorioa (Lekeitio 3)

Delorean - Dialektikaren laudorioa (Lekeitio 3) rne audio

Komunikazioa-Inkomunikazioa (Azken pasartea, "EZ")

Delorean - Komunikazioa-Inkomunikazioa (Azken pasartea, "EZ") rne audio

Denbora galduaren bila

Delorean - Denbora galduaren bila rne audio

Bentara noa

Delorean - Bentara noa rne audio

Orreagarako Introa

Delorean - Orreagarako Introa rne audio

Orreaga (Lekeitio 6)

Delorean - Orreaga (Lekeitio 6) rne audio