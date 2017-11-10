Escucha en Radio 3 'Mikel Laboa', el nuevo disco de Delorean

  • Mikel Laboa es un proyecto que reivindica la voz del icónico cantante vasco

La banda de Zarautz inicia este mes una gira de presentación

Delorean
Marta Iraeta (Radio 3)
Marta Iraeta (Radio 3)

Mikel Laboa (Elkar, 2017) es un sentido y personal homenaje a la figura y obra del mítico cantante vasco que da nombre al disco. Delorean reivindican con este proyecto íntegramente en euskera la relevancia de este artista único, innovador, transgresor, progresista, amante de la canción tradicional y de la poesía contemporánea.

Este noveno disco de la banda de Zarautz atrapa por la contundencia de su carga sentimental y por el gran calado simbólico que representan sus nuevos temas.

Portada del disco de Delorean, 'Mikel Laboa'rne

Utilizando diferentes pistas extraídas de las bandas de 2 pulgadas de las grabaciones originales de Laboa, que Delorean recrean y transforman desde su personal estética, la banda ha creado un universo propio que reactualiza el lenguaje, el genio musical y la potente expresividad y emoción del cantante y permite conectarlo con nuevas formas de sentir la música.

Radio 3 te adelanta los 7 temas que dan forma a Mikel Laboa.

Kantuz

Delorean - Kantuz

Delorean - Kantuzrne audio

Dialektikaren laudorioa (Lekeitio 3)

Delorean - Dialektikaren laudorioa (Lekeitio 3)

Delorean - Dialektikaren laudorioa (Lekeitio 3)rne audio

Komunikazioa-Inkomunikazioa (Azken pasartea, "EZ")

Delorean - Komunikazioa-Inkomunikazioa (Azken pasartea, "EZ")

Delorean - Komunikazioa-Inkomunikazioa (Azken pasartea, "EZ")rne audio

Denbora galduaren bila

Delorean - Denbora galduaren bila

Delorean - Denbora galduaren bilarne audio

Bentara noa

Delorean - Bentara noa

Delorean - Bentara noarne audio

Orreagarako Introa

Delorean - Orreagarako Introa

Delorean - Orreagarako Introarne audio

Orreaga (Lekeitio 6)

Delorean - Orreaga (Lekeitio 6)

Delorean - Orreaga (Lekeitio 6)rne audio

Próximas fechas confirmadas:

24-11-2017 Santander / BNS Santander

25-11-2017 Burgos / Sala Hangar

15-12-2017 Hernani (Gipuzkoa) / Biteri Kultur Etxea

16-12-2017 Azpeitia (Gipuzkoa) / Sanagustin Kulturgunea