Escucha en Radio 3 'Mikel Laboa', el nuevo disco de Delorean
- Mikel Laboa es un proyecto que reivindica la voz del icónico cantante vasco
La banda de Zarautz inicia este mes una gira de presentación
Mikel Laboa (Elkar, 2017) es un sentido y personal homenaje a la figura y obra del mítico cantante vasco que da nombre al disco. Delorean reivindican con este proyecto íntegramente en euskera la relevancia de este artista único, innovador, transgresor, progresista, amante de la canción tradicional y de la poesía contemporánea.
Este noveno disco de la banda de Zarautz atrapa por la contundencia de su carga sentimental y por el gran calado simbólico que representan sus nuevos temas.
Utilizando diferentes pistas extraídas de las bandas de 2 pulgadas de las grabaciones originales de Laboa, que Delorean recrean y transforman desde su personal estética, la banda ha creado un universo propio que reactualiza el lenguaje, el genio musical y la potente expresividad y emoción del cantante y permite conectarlo con nuevas formas de sentir la música.
Radio 3 te adelanta los 7 temas que dan forma a Mikel Laboa.
Kantuz
Dialektikaren laudorioa (Lekeitio 3)
Komunikazioa-Inkomunikazioa (Azken pasartea, "EZ")
Denbora galduaren bila
Bentara noa
Orreagarako Introa
Orreaga (Lekeitio 6)
Próximas fechas confirmadas:
24-11-2017 Santander / BNS Santander
25-11-2017 Burgos / Sala Hangar
15-12-2017 Hernani (Gipuzkoa) / Biteri Kultur Etxea
16-12-2017 Azpeitia (Gipuzkoa) / Sanagustin Kulturgunea