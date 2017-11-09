Viva la Música Viva CON Pere Navarro Quintet desde Lugo

Viva la Música Viva sigue recorriendo las principales salas de conciertos de nuestro país. Después de su estreno con Las Odio desde la sala La Movida de Palma de Mallorca y de Ángel Stanich en la sala Zentral de Pamplona, Radio 3 estará en Lugo, en la Sala Clavicembalo. El trompetista ibicenco Pere Navarro, de 23 años, presentará en quinteto los temas de su primer disco, Perenne. Un trabajo que ha sido grabado el año pasado junto a Joan Solana (piano), Joan Carles Mari (batería), ferran Borrell (guitarra) y Pepe Colls (bajo) y publicado por Fresh Sound Records.

Una nueva cita en este ciclo de programas especiales que puedes seguir en directo a través de Radio 3 o presenciar en vivo. Será a partir de las 22.00 con entrada libre hasta completar aforo (apertura de puertas 21.00 h.)