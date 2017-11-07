Nunatak estrena el nuevo videoclip de "Romper el Cielo"

"Romper el Cielo", es el single de adelanto del nuevo trabajo de Nunatak. El realizador nominado a un Grammy Latino Daniel Etura, es el encargado de dar imagen a esta historia de valentía que narra el hallazgo de dos científicos en una época pasada y más oscura, capaz de cambiar el mundo aunque habrá mucha gente poderosa que nos les permitirá sacarlo a la luz.

Etura hace gala de una técnica de alta gamma en la que los planos secuencias y el uso de la luz destacan sobre el resto. La gamma de color de alto contraste con predominio del rojo y los momentos de gran impacto visual, nos recuerda que "en esta batalla entre el valor y el miedo, solo aquellos que permanecen fieles a sí mismos hasta el final, podrán romper el cielo y mirar a los ojos a la eternidad".

El próximo 16 de noviembre la banda murciana volverá a los teatros en lo que será el fin de la gira El Pulso Inifinito, actuando en el Teatro Lara de Madrid contando con sorpresas y colaboraciones.