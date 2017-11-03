Viva la Música Viva te lleva a Ángel Stanich a Pamplona

Viva la Música Viva sigue recorriendo las principales salas de conciertos de nuestro país. Después de su estreno con Las Odio desde la sala La Movida de Palma de Mallorca, Radio 3 estará en Pamplona. Este jueves 9 de noviembre la sala Zentral de la capital navarra recibirá en concierto a Ángel Stanich en la presentación de su nuevo disco 'Antigua y Barbuda'.

Nueva cita en este ciclo de programas especiales que puedes seguir en directo a través de Radio 3 o presenciar en vivo. Será a partir de las 22.00 con entrada libre hasta completar aforo (apertura de puertas 21.00 h.)

Su segundo disco en directo Esta fecha de Pamplona será la oportunidad para conocer en directo las canciones de 'Antigua y Barbuda', el segundo disco de Ángel Stanich. Un trabajo en el supera con soltura este trance que funciona como reválida. Lo hace manteniendo esa voz característica de crooner polvoriento, trabajando nuevas sonoridades, y apostando una vez más por las letras irónicas y punzantes. Videoclips Radio 3 Mátame Camión - Ángel Stanich rtve play Este es un disco con once cortes que funcionan como pequeñas escenas de una película narrada por Stanich entre las que hay un guiño al ciclismo ('Le Tour 95') que será bien recibido en Pamplona.