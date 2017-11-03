Radio 3 con el cine europeo en el Festival de Sevilla

Tres en la Carretera se emitirá en directo desde la sede del Festival los sábados 4 y 12 noviembre a las 15 horas. Con Carlos Marqués- Marcet, director de la película inaugural: Tierra firme; Manuel Martín Cuenca que presenta El autor, premio de la Crítica en Toronto, en la ciudad donde se rodó; Samu Fuentes, director de Bajo la piel del lobo y las actrices Irene Escolar y Ruth Díaz; y con el director del Festival, José Luis Cienfuegos.

El Festival homenajea a los legendarios directores Paolo y Vittorio Taviani otorgándoles el Giraldillo de Oro por su aportación al cine europeo. Se estrenará su último trabajo Una Questione Privata y se proyectará Padre Padrone (Palma de Oro y premio FIPRESCI en Cannes en 1977).

Más de 200 películas de 42 países, entre ellas, los últimos trabajos de Claire Denis, Laurent Cantet, Lucrecia Martel, Serge Bozon o los biopics musicales Bárbara del actor y director francés Mathieu Amalric, o Nico de Susana Nicchiarelli sobre la cantante de Velvet Underground, protagonizado por la actriz danesa Trine Dyrholm, premio Ciudad de Sevilla de este año.

Cine y música: los conciertos nocturnos, SEFF Noche. Las Odio, Sallie Ford, Aries, Mono Rabioso, Branquias Johnson o PowerSolo, entre otros.

XIV edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla (SEFF 17) del 3 al 11 de noviembre. El cine europeo en Radio 3.