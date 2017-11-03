Radio 3 con el cine europeo en el Festival de Sevilla

  • Tres en la caarretera, los sábados 4 y 12 noviembre a las 15 h.
  • El séptimo vicio emitirá especiales este viernes 3, miércoles 8 y jueves 9 a las 20 h.
Desde el Festival de Cine Europeo de Sevilla, SEFF 17Escuchar audio
Desde el Festival de Cine Europeo de Sevilla, SEFF 17
Isabel Ruiz Lara (Radio 3)
Isabel Ruiz Lara (Radio 3)

Tres en la Carretera se emitirá en directo desde la sede del Festival los sábados 4 y 12 noviembre a las 15 horas. Con Carlos Marqués- Marcet, director de la película inaugural: Tierra firmeManuel Martín Cuenca que presenta El autor, premio de la Crítica en Toronto, en la ciudad donde se rodó; Samu Fuentes, director de Bajo la piel del lobo y las actrices Irene Escolar y Ruth Díaz; y con el director del Festival,  José Luis Cienfuegos.

El Festival homenajea a los legendarios directores Paolo y Vittorio Taviani otorgándoles el Giraldillo de Oro por su aportación al cine europeo. Se estrenará su último trabajo Una Questione Privata y se proyectará Padre Padrone (Palma de Oro y premio FIPRESCI en Cannes en 1977).

Más de 200 películas de 42 países, entre ellas, los últimos trabajos de Claire Denis, Laurent Cantet, Lucrecia Martel, Serge Bozon o los biopics musicales Bárbara del actor y director francés Mathieu Amalric, o Nico de Susana Nicchiarelli sobre la cantante de Velvet Underground, protagonizado por la actriz danesa Trine Dyrholm, premio Ciudad de Sevilla de este año.

Cine y música: los conciertos nocturnos, SEFF Noche. Las Odio, Sallie Ford, Aries, Mono Rabioso, Branquias Johnson o PowerSolo, entre otros.

XIV edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla (SEFF 17) del 3 al 11 de noviembre. El cine europeo en Radio 3.