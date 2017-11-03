"Mausoleo", el nuevo vídeo de Doble Pletina en Radio 3

Radio 3 estrena "Mausoleo", el nuevo videoclip de Doble Pletina producido por Futuroa con uno de los temas en los que se hace más visible el diálogo entre sintetizadores omnipresente en todo su nuevo álbum Así es como se escapó.

El director del videoclip, Aleix Rodón cree que Doble Pletina "son muy de la nostalgia (como la mayoria del pop), pero son totalmente conscientes de ello y su ironía les hace ser menos cursis. Pensé que convertir “Mausoleo" en una página web de venta de recuerdos podría funcionar. Usar el lenguaje de internet, esta cosa adictiva de pasarse horas delante de una pantalla y el hecho de poder comprar cualquier cosa cuando y desde donde quieras relacionándolo con la obsesión por la nostalgia".

Este sábado 4 de noviembre Doble Pletina actuarán en el BIS Festival 2017 de Barcelona, que se celebrará en L'Espai Jove Les Basses. Concretamente en el Bis de Nit a partir de las 19:30 junto a Murciano Total, Papa Topo, Rusos Blancos, entre otros.