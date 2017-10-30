Triángulo Inverso estrena el videoclip de "Vendaval"

Triángulo Inverso estrena en Radio 3 el videoclip del tema “Vendaval”, grabado Edimburgo y Escocia y realizado por AfterliVe films.

Lo protagoniza Manuel Muñoz, cantante y guitarrista de la banda, que, junto a su hermano Gabriel Muñoz (bajista), componen los temas Triángulo Inverso. La banda la completanJosé Arriero (guitarra eléctrica y coros), Josh Hannaby (batería) y Pepe Doncel (teclado, guitarra solista y coros).

La joven banda madrileña grabará su primer disco este próximo invierno, tras un primer EP (Cromatismos) producido por Luca Petricca y Brais Ruibal en Reno Estudios (IZAL, Vetusta Morla, Luis Brea y El Miedo, Xoel López, entre otros).