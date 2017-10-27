Radio 3 celebra el centenario de Violeta Parra

Radio 3 y Casa de América de Madrid se unen para celebrar los 100 años del nacimiento de Violeta Parra con un programa especial de Café del Sur abierto al público.

En ocasión del Centenario de la popular artista que le regaló a la música chilena un lugar especial en el mapa de la música universal, Dimitri Papanikas nos invita a un viaje por el siglo XX latinoamericano para rendirle homenaje a un artista ecléctica y única que utilizó la canción, la pintura y las artes plásticas para devolver a la cultura popularde América Latina, a los campesinos y a los antiguos pueblos indígenas, su dignidad.