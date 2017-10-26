Radio 3 recibe por cuarto año consecutivo el Premio Fest al mejor medio de comunicación

Radio 3 ha sido galardonada, un año más, como el mejor medio de comunicación en los Premios Fest 2017. Este galardón reconoce a la emisora joven de RNE, por cuarto año consecutivo, por su apoyo a la música en directo y por su difusión de los principales festivales musicales. El director de Radio 3, Tomás Fdo. Flores, ha recogido el premio en una ceremonia celebrada este miércoles en el Bilbao Arena.

Durante la entrega, Tomás Fdo. Flores puso de manifiesto la pasión de la emisora por la música y la creatividad, que muestra en su programación, y también por la música en directo, al llevar a los oyentes la energía de los mejores festivales y emitir lo que ocurre en sus escenarios.

Entre los premiados de esta edición se encuentra Sonorama como mejor festival de gran formato. También los artistas Kase.O y Franz Ferdinand, que recibieron sus premios al mejor directo nacional e internacional, respectivamente. Festivales como Azkena Rock, La Mar de Músicas, Rototom Sunsplash o el Bilbao BBK también fueron galardonados en diferentes categorías.

Los Premios Fest son el único reconocimiento en España dedicado a los festivales de música, una referencia fundamental del sector. Se entregan dentro del festival BIME de Bilbao, un encuentro entre artistas y profesionales del mundo de la música.