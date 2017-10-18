Bunbury estrena 'Expectativas' en exclusiva en Radio 3

Todo comenzó hace mes y medio con “La Actitud Correcta” y “Parecemos Tontos’, dos puñetazos encima de la mesa que marcan el regreso de Bunbury cuatro años después de Palosanto, su anterior trabajo.

Ahora entramos en la cuenta atrás para que el músico de Zaragoza publique su noveno disco de estudio, que ha producido él mismo y que ha sido grabado en el Sonic Ranch de Texas durante el pasado mes de julio.

Se titula Expectativas y es uno de los mejores y más arriesgados trabajos de su carrera. Por eso viene a estrenarlo al completo a Radio 3 para que tú lo puedas escuchar antes que nadie.

La cita es este jueves 19 de octubre -un día antes de la salida del álbum- a partir de las 11.00h -las 10.00h en Canarias- en 180 Grados de Radio 3. Escucharemos juntos sus nuevas once canciones y charlaremos con él acerca de cada una de ellas.

Recuerda: este jueses Bunbury presenta Exptectativas aquí, en Radio 3.