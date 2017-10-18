Bases del concurso "The Smiths"

I.- INTRODUCCIÓNI.- INTRODUCCIÓN

La empresa WARNER MUSIC SPAIN S.L. (“WARNER”) con domicilio social en C/Juan Hurtado de Mendoza, 3, 28036, Madrid y CIF: B08694523 llevará a cabo un concurso (“Promoción”) según las bases que se indican en el capítulo II.

La Promoción será anunciada a través dela emisora de radio, Radio 3/RTVE. Sólo podrán participar en esta Promoción aquellas personas que sigan los pasos detallados en las siguientes Bases Legales. La participación en la Promoción es gratuita.

II.- BASESII.- BASES

PRIMERA.- Legitimación para participar: Podrán participar en la Promoción las personas físicas mayores de edad. Todos los participantes deberán residir en territorio español. No podrán participar en la Promoción aquellas personas que tengan relación directa o indirecta con la empresa que realiza o participa en la misma, por tanto, no podrán participar en la Promoción los empleados de WARNER.

SEGUNDA.- Forma de participar y obtención del Premio: Para participar en la Promoción es necesario que el participante acceda a la página web y como se explicará en la noticia informativa sobre la Promoción, remitir a la dirección de correo electrónico participaradio3@rtve.es su nombre y apellidos, edad, dirección en España, teléfono y dirección de correo electrónico de contacto, así como, su respuesta a la pregunta base del concurso. En adelante, a las respuestas recibidas se les denominará, “el Contenido”.

No entrarán a formar parte de la Promoción las participaciones realizadas que vayan acompañadas, reflejen, expresen o inciten en modo alguno actitudes de carácter xenófobo, homófobo, racista, clasista, de mal gusto, sexual, pornográfico, atentatorio contra el honor, la imagen, la intimidad o las buenas costumbres de los concursantes y/o del propio Artista. Los usuarios que participen siguiendo los requerimientos especificados cuyas participaciones sean correctamente recibidas por la organizadora de esta Promoción entrarán en el sorteo de 1 (un) viaje para 2 (dos) personas a Manchester para recorrer y conocer los lugares más icónicos de la historia del grupo junto a un locutor de Radio.

TERCERA.- Selección del ganador, compromisos de éste y derechos de la organizadora: De entre todo el Contenido recibido y una vez finalizada la Promoción, los responsables de Radio3 elegirán la respuesta ganadora atendiendo a criterios de originalidad conforme a lo establecido en las presentes bases.

Se contactará con el ganador mediante correo electrónico o llamada telefónica a partir del 7 de Noviembre de 2017. Si el ganador no contestara transcurridas 48 horas (cuarenta y ocho horas) desde la comunicación, se elegirá un nuevo ganador con el resto de Contenido correctamente recibido siguiendo los mismos criterios de selección.

Es posible que el mensaje quede almacenado en la carpeta “Otros” (o similar) de la bandeja de entrada, la organizadora insta a los participantes a verificar el contenido de dicha carpeta una vez finalizado el concurso.

Los participantes y el ganador (y su acompañante) de esta Promoción se comprometen a seguir todas las instrucciones que estipule la organizadora de la misma. Asimismo, la organizadora se reserva el derecho a cancelar el Premio o la condición de cualquier ganador (incluido acompañante) que no responda a los requerimientos e instrucciones de la organización.

Del mismo modo, la organizadora se reserva el derecho a cancelar el Premio o a expulsar de la Promoción a aquellos que manifiesten actitud o sean sospechosos de querer boicotear la presente Promoción o de ejecutar el Premio en forma incorrecta. Todo lo anterior sin perjuicio de las acciones legales que la organizadora tome al respecto. Entendiendo en todo momento que los derechos que asisten a WARNER quedan expresamente reservados.

CUARTA.- Número de ganadores y Premio: Habrá un ganador. El premio consiste en un viaje para dos personas a Manchester para recorrer y conocer los lugares más icónicos de la historia del grupo junto a un locutor de Radio. La salida del viaje está programada para el viernes 1 de Diciembre de 2017 y vuelta el 3 de Diciembre de 2017 desde Madrid o Barcelona (ciudad convenir con el ganador). A modo aclaratorio, tanto el ganador como su acompañante deberán partir desde la misma ciudad. El Premio incluye dos billetes de avión de ida y vuelta en clase turista a Manchester y dos noches de Hotel (mínimo tres estrellas) en habitación doble en régimen de alojamiento y desayuno. Warner no cubre ningún otro gasto no previsto anteriormente. Warner se reserva el derecho a modificar la fecha de elección de los ganadores así como a modificar el Premio por otro de igual o semejantes características cuando concurran causas

suficientes que lo justifiquen.

QUINTA.- Duración de la Promoción: La Promoción se iniciará a las 13:00 hs. el día 18 de Octubre de 2017 y terminará el 6 de Noviembre de 2017 a las 23:59 horas. No computarán a efectos de participación en la Promoción las participaciones realizadas más tarde del 6 de

Noviembre de 2017 a la hora señalada.

SEXTA.- Ámbito de la Promoción: Nacional (España).

SÉPTIMA.- Cambios en la Promoción: WARNER se reserva el derecho a efectuar cualquier cambio en las bases de la Promoción así como suspender o ampliar la misma en el momento que lo considere oportuno por causa justificada. Asimismo, WARNER se reserva el derecho de interrumpir en cualquier momento el acceso o continuidad de la Promoción, ya sea con carácter temporal o definitivo, previo a la celebración del Premio o durante el mismo, por motivos de seguridad, de reestructuración o interrupción de los servicios informáticos, o cualquier otra causa que así lo aconseje o que no sea responsabilidad de WARNER, sin que de ello se deriven responsabilidades para WARNER ni derecho a indemnizaciones.

OCTAVA.- La participación en esta Promoción supone:

La plena aceptación de las presentes bases. La plena aceptación de la Política de Privacidad de Warner http://warnermusic.es/politica-de- privacidad/ La renuncia expresa al fuero que pudiera corresponderle, aceptando a los Juzgados y Tribunales de Madrid Capital como los competentes para dilucidar cualquier reclamación

NOVENA.- El Premio no podrá canjearse por su valor en metálico ni para fines comerciales o con ánimo de lucro.

DÉCIMO-PRIMERA.- Imagen y otros derechos: Al participar en esta promoción, el participante autoriza a WARNER el uso de su nombre e imagen para la realización de la campaña de comunicación de la Promoción, gestión y difusión del Contenido remitido y de la campaña y Promoción en sí misma. Los participantes admiten que el Contenido enviado a través de la presente promoción pueda ser editado o combinado con imágenes, sonido, texto o información y que pueda ser publicado, reproducido, expuesto, comunicado al público y distribuido. Asimismo, los participantes autorizan a Warner o sus licenciatarias para la explotación del Contenido con fines comerciales y promocionales en todos los medios y formatos, con facultad de cesión a terceros. No será admitido en ningún caso, a efectos de la participación en la Promoción, Contenido en el que pudiesen figurar productos, marcas o cualesquiera otros contenidos publicitarios de terceros, ni aquel que de alguna manera pudiese ser contrario al buen gusto o atentatorio de los derechos del resto de usuarios en la Promoción o de terceros y/o que pudiera vulnerar cualquier derecho de propiedad intelectual o industrial, así como que pueda resultar hiriente u ofensivo o no apto para todos los públicos.

DÉCIMO SEGUNDA.- Cesión de derechos del Contenido compartido: Al participar en esta Promoción, el usuario/participante autoriza a WARNER, con facultad de cesión a terceros, para la explotación del Contenido que remite en todos los medios y formatos, en forma irrevocable y perpetua, con alcance mundial y sin límite de tiempo, con fines comerciales y/o promocionales, y especialmente su reproducción, distribución, comunicación pública, puesta a disposición del público y transformación, incluida, en caso de que el Contenido remitido sea seleccionado, la transformación del mismo con el fin de incluirlo como parte del material del artista Warner, que será explotado por WARNER o sus licenciatarias sin límite de tiempo, en todos los medios y canales conocidos o por conocer y con fines comerciales y/o promocionales. Los participantes garantizan que, a título originario o como licenciatarios, han obtenido todos los derechos señalados en los párrafos anteriores, con facultad de cesión a terceros, y que están facultados para cederlos a WARNER en los términos descritos en estas bases, incluidos todos los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre el Contenido y los contenidos preexistentes incluidos en los mismos. Asimismo, el participante que remite un Contenido, garantiza que cuenta con la autorización de todas las personas que aparecen o se mencionan en el Contenido, para la explotación de la imagen de las mismas, en el marco de la presente Promoción y según las condiciones indicadas en las presentes Bases, exonerando desde este momento a WARNER de cualquier responsabilidad al respecto.

DÉCIMO TERCERA.- Protección de Datos: Se hace constar, a los efectos prevenidos en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, Ley de Protección de Datos) que la participación en la Promoción es voluntaria. La información de carácter personal que se suministre a WARNER a efectos de llevar a cabo la Promoción será tratada de acuerdo con la legislación vigente en materia de Protección de Datos y exclusivamente con la finalidad de llevar a cabo la presente Promoción. De conformidad con la Ley de Protección de Datos, los datos personales de los usuarios, forman parte de un fichero automatizado titularidad de Warner Music Spain S.L., con domicilio en Juan Hurtado de Mendoza, 3, 28036, Madrid (España) y están siendo tratados por dicha mercantil de acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal, con la finalidad de llevar a cabo la Promoción aquí regulada. El participante presta su consentimiento para que WARNER ceda a terceros sus datos de carácter personal, exclusivamente con el fin de gestionar el concurso. También presta su consentimiento para que en caso de resultar ganador se publiquen sus datos en Internet, a lo efectos de la mejor difusión del premio y como garantía de transparencia del concurso. Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de sus datos, así como para la resolución de cualquier duda sobre la administración de la Promoción, sírvase dirigirse a:

WARNER MUSIC SPAIN S.L.

C/ Juan Hurtado de Mendoza, 3

28036, Madrid (España).

info@warnermusic.com

DÉCIMO-CUARTA.- WARNER no se hace responsable de cualquier daño o perjuicio derivado de la participación de los usuarios en la Promoción o de la falta de disponibilidad de la misma debido a problemas de carácter técnico no imputables a Warner, así como en el caso de dificultades en el proceso de suscripción, tales como problemas técnicos, de conectividad, etc.

DÉCIMO-QUINTA.- Alteración de la Promoción por causas no imputables a WARNER: En caso de que la Promoción no pudiese llevarse a cabo según la planificación prevista (por ejemplo la aparición de virus, bugs o errores informáticos, intervenciones no autorizadas, fraude, fallos técnicos, errores humanos o cualquier otra circunstancia fuera del control razonable de Warner, que pudiera alterar o afectar la administración, seguridad, justicia, integridad o desarrollo correcto del concurso) Warner se reserva el derecho a descalificar a cualquier persona que haya intentado manipular, cancelar, rescindir, modificar o suspender el concurso y/o cancelar la recepción de solicitudes de participación, seleccionando al ganador del concurso de entre todas las solicitudes recibidas con anterioridad a la cancelación. Warner no será responsable de ningún problema o fallo técnico en redes y líneas telefónicas, sistemas on-line, servidores o proveedores, equipos informáticos, software, fallos en la recepción de correos electrónicos debidos a problemas técnicos o congestión en la red de Internet o en páginas web, etc.. Asimismo, Warner no será responsable de la combinación de cualquiera de estas circunstancias, incluidos daños que pueda sufrir el sistema informático de un participante o de cualquier otra persona o que, de cualquier modo, pudieran derivar del concurso y de su promoción o publicidad.

DÉCIMO-QUINTA.-: Las presentes Bases podrán consultarse en: rtve.es/n/1629022