Stay estrena el vídeoclip de "Always Here"

Un año y medio después de la edición de su quinto álbum The Mean Solar Times (Picture in my Ear Records, Rock Indiana 2016), los barceloneses Stay vuelven a la carga con un nuevo trabajo, Always Here, esta vez en formato EP vinilo de 7", a través del sello británico Fruits de Mer Records.

"Always Here" es el single extraído de The Mean Solar Times para la ocasión, producido también por Owen Morris (Oasis, The Verve), cuyo videoclip ha sido realizado por el director Joan Bosch.

El trabajo incluye además tres versiones neo-psicodélicas de tres hits de finales de los 60 de Buffalo Springfield (Rock and Roll Woman), The Kinks (Where Have All The Good Times Gone) y Bee Gees (Every Christian Lion Hearted Man Will Show You), y también un remix del folk rockero You Know It's Right a cargo del productor neoyorquino Claudius Mittendorfer (Temples, Johnny Marr, Weezer).

En este remix se descubren guitarras inéditas de Andy Bell (Ride, Oasis), flamante colaborador desde el teloneo a Beady Eye en Madrid y Barcelona.