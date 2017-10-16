Capitán Demo rugió en Monkey Week con Vera Fauna, Ramirez Exposure y Medalla

Después de dos años organizando fiestas en el Monkey, Capitán Demo se plantó el pasado fin de semana en Sevilla con todos los honores: en el escenario principal de la Alameda de Hércules (gratis y al aire libre) y emitiendo en directo por Radio 3.

Convocamos a un programa especial en sábado a tres de nuestras bandas de cabecera: Vera Fauna, Ramirez Exposure y Medalla... ¡y aquí tienes el resultado! La hora completa de Capitán Demo desde Monkey Week en su segunda edición en Sevilla y vídeos de las tres actuaciones en directo.

Capitán Demo Capitán Demo - En Monkey Week con Vera Fauna, Ramirez Exposure y Medalla - 14/10/17 rne audio

Medalla reventaron el escenario grande del Monkey con 25 minutos de concierto presentando las canciones de su disco debut, Emblema y poder, que esta semana les llevará a tocar en Primavera Club (viernes 20 en Barcelona, sábado 21 en Madrid).

Zona Extra Ramirez Exposure - Hazel love (Directo Capitán Demo, Monkey Week 2017) rtve play

Ramirez Exposure despidió con nosotros la gira de Young is the new old, su segundo disco, grabado en Estados Unidos con uno de sus ídolos musicales, Marc Jonson. En esta gira ha teloneado a Luna y ha conquistado al público con su colección de canciones pop perfectas.

Vera Fauna nos recibieron en su tierra con los temas de su primer EP, Relieve, y su incansable afición por montar saraos a través del colectivo al que pertenecen, Oh My Cat (del que forman parte los también sevillanos Terry vs. Tori).

Zona Extra Vera Fauna - Luna mora (Directo Capitán Demo, Monkey Week 2017) rtve play

Gracias a todos los que formasteis parte de este Capitán Demo especial y a todos los que nos escuchásteis desde casa. ¡Es un orgullo apoyar a las bandas emergentes con vosotros detrás!

Por cierto, el año que viene se cumplen 10 años de Monkey. Algo grande tendremos que montar, ¿no?