Primeras fechas de Hivernacle Pop Up Club Barcelona

  • Se celebrará el 28 de octubre, 18 de noviembre y 5 de diciembre
Hivernacle Pop Up Club Barcelona
RTVE.es

Hivernacle Pop Up Club Barcelona es un club efímero, un pop up electrónico en un espacio transparente rodeado de vegetación –con más de 400 plantas y flores de distintas variedades- y con un sonido envolvente en medio de la Plaza Mayor de Barcelona.

Se celebrará el 28 de octubre, 18 de noviembre y 5 de diciembre y contará con algunos de los mejores artistas del panorama como el dúo maravilla Pachanga Boys, formado por Superpitcher y Rebolledo, el DJ más sorprendente de la electrónica alemana, DJ Koze, las leyendas John Digweed -más 30 años de carrera y todavía sigue siendo el DJ de house progresivo definitivo- y Derrick May -uno de los originadores del sonido Detroit-, y algunas de las promesas más luminosas del último lustro como los italianos Marvin & Guy o la DJ Ucraniana Nastia.

Cartel de Hivernacle 2017rne

PRÓXIMAS FECHAS

28 de octubre HALLOWEEN SPECIAL

Derrick May / Nastia / Eduardo de la Calle Live / Bloody Mary / IVA / Fede Zerdán

18 de noviembre LIFE & DEAD SHOWCASE

John Digweed / Dj Tennis / Pachanga Boys / MLiR dj set / Marvin & Guy / The/DasLive / Margot / Discos Paradiso Crew

05 de diciembre

Mind Against / Dj Koze / Gui Boratto / Saoirse / Architectural / Rubén Seoane