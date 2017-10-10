Doblete de Radio 3 en Monkey Week 2017

Desde su primera edición en 2009, y durante los siete años que se celebró en el Puerto de Santa María, Monkey Week logró distinguirse en el tupido calendario español de festivales gracias a una singularidad basada en la novedad y la cercanía.

La novedad de propuestas musicales emergentes que encontraban un marco perfecto para darse a conocer a profesionales del sector, medios de comunicación y aficionados a la música.

Y la cercanía en la que se establece ese contacto a través de la programación de conciertos, showcases y encuentros profesionales en un entorno festivo y desenfadado.

Capitán Demo Capitán Demo - Monkey Week 2017 - 09/10/17 rne audio

Sábado 14: Radio 3 en directo desde el Monkey Esa “fórmula Monkey Week” se vio reforzada y ampliada en 2016, sin perder su atractivo, con su traslado a Sevilla, donde por noveno año vuelve a celebrarse (a partir del 9 de octubre) esta fiesta de la música repartida por los locales, teatros y calles en torno a la Alameda de Hércules. Radio 3 volverá a ser testigo y parte activa de esta celebración de la música y la creatividad con una cobertura que tendrá como día clave el sábado 14 de octubre.

Batalla de Bandas Ese día, como ya es tradicional, volveremos a acoger nuestra Batalla de Bandas, en la que una veintena de grupos y solistas interpretarán sus canciones en un frenético show de dos horas presentado por Gustavo Iglesias que tendrá lugar desde las 13.00h del mediodía en el escenario principal (y gratuito) situado en la misma Alameda de Hércules. Por allí pasarán artistas como Cala Vento (en su condición de ganadores del año pasado), Alien Tango, Bala, Basanta, Biffanah, Camellos, Crudo Pimento, El Lado Oscuro de la Broca, El Último Vecino, Favx, Isasa, La Plata, Lidia Damunt, Marem Ladson, Os Amigos dos Músicos, Poolshake, Quentin Gas, Salto, Shepherd y The Zephyr Bones. ¡Cartelazo de Lidia Arruego para nuestro especial!