Ya tenemos a los ganadores de las camisetas exclusivas del nuevo disco de Liam Gallagher

Ya está en la calle el primer disco en solitario de Liam Gallagher. 'As you were' es un trabajo de vuelta a los orígenes, sin ellos. Es el álbum en el que más cerca vas a encontrar a Liam de la obra de Oasis, pero sin Noel, con quien la reconciliación parece imposible...hasta que ellos quieran.

Para acompañar este lanzamiento, uno de los más importantes del año, Radio 3 te ha ofrecido la oportunidad de ganar una camiseta exclusiva de esta nueva etapa de Liam Gallagher. Una pieza que evoca la tipografía de Oasis y lanza, de paso, un dardo envenenado a Noel.

Camiseta exclusiva del nuevo disco de Liam Gallagherrne

Te preguntamos por tu perla favorita de Liam Gallagher, esa declaración que casi era una bofetada y que se te había quedado grabada y los ganadores son:

José Luis Herrero Mena

Sergio Jimenes Viciano

Víctor David López Diez

Santiago Carracedo Crespo

José Luis López Portelinha

Fernando Martínez Luis

Eduardo Lillo Herrero

Vanesa Torres

Juan Pablo Gonzalez Garcia

Lucía Martínez Sánchez,

Laura Maroto López

M. Carmen Fuentes Urbano

Alejandro Castro Vega

Francisco Tirado Giraldo

Marta Mansilla Martín

En el plazo de unos días recibiréis vuestra camiseta en la dirección de correo electrónico que aportásteis al concursar.

¡¡Gracias a todos por participar!!