Ya tenemos a los ganadores de las camisetas exclusivas del nuevo disco de Liam Gallagher

  • Consulta ya los 15 ganadores
  • ¡Gracias a todos por participar!
Liam Gallagher
Radio 3

Ya está en la calle el primer disco en solitario de Liam Gallagher. 'As you were' es un trabajo de vuelta a los orígenes, sin ellos. Es el álbum en el que más cerca vas a encontrar a Liam de la obra de Oasis, pero sin Noel, con quien la reconciliación parece imposible...hasta que ellos quieran.

Para acompañar este lanzamiento, uno de los más importantes del año, Radio 3 te ha ofrecido la oportunidad de ganar una camiseta exclusiva de esta nueva etapa de Liam Gallagher. Una pieza que evoca la tipografía de Oasis y lanza, de paso, un dardo envenenado a Noel.

Camiseta exclusiva del nuevo disco de Liam Gallagherrne

Te preguntamos por tu perla favorita de Liam Gallagher, esa declaración que casi era una bofetada y que se te había quedado grabada y los ganadores son:

  • José Luis Herrero Mena
  • Sergio Jimenes Viciano
  • Víctor David López Diez
  • Santiago Carracedo Crespo
  • José Luis López Portelinha
  • Fernando Martínez Luis
  • Eduardo Lillo Herrero
  • Vanesa Torres
  • Juan Pablo Gonzalez Garcia
  • Lucía Martínez Sánchez,
  • Laura Maroto López
  • M. Carmen Fuentes Urbano
  • Alejandro Castro Vega
  • Francisco Tirado Giraldo
  • Marta Mansilla Martín

En el plazo de unos días recibiréis vuestra camiseta en la dirección de correo electrónico que aportásteis al concursar.

¡¡Gracias a todos por participar!!