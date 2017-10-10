Ya tenemos a los ganadores de las camisetas exclusivas del nuevo disco de Liam Gallagher
- Consulta ya los 15 ganadores
- ¡Gracias a todos por participar!
Ya está en la calle el primer disco en solitario de Liam Gallagher. 'As you were' es un trabajo de vuelta a los orígenes, sin ellos. Es el álbum en el que más cerca vas a encontrar a Liam de la obra de Oasis, pero sin Noel, con quien la reconciliación parece imposible...hasta que ellos quieran.
Para acompañar este lanzamiento, uno de los más importantes del año, Radio 3 te ha ofrecido la oportunidad de ganar una camiseta exclusiva de esta nueva etapa de Liam Gallagher. Una pieza que evoca la tipografía de Oasis y lanza, de paso, un dardo envenenado a Noel.
Te preguntamos por tu perla favorita de Liam Gallagher, esa declaración que casi era una bofetada y que se te había quedado grabada y los ganadores son:
- José Luis Herrero Mena
- Sergio Jimenes Viciano
- Víctor David López Diez
- Santiago Carracedo Crespo
- José Luis López Portelinha
- Fernando Martínez Luis
- Eduardo Lillo Herrero
- Vanesa Torres
- Juan Pablo Gonzalez Garcia
- Lucía Martínez Sánchez,
- Laura Maroto López
- M. Carmen Fuentes Urbano
- Alejandro Castro Vega
- Francisco Tirado Giraldo
- Marta Mansilla Martín
En el plazo de unos días recibiréis vuestra camiseta en la dirección de correo electrónico que aportásteis al concursar.
¡¡Gracias a todos por participar!!