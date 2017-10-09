Estrenamos "Detroit", el nuevo videoclip de Miss Caffeina

La gira de Detroit llega a su fin. El álbum con el que Miss Caffeina llevan girando desde hace un año se despide en directo y a lo grande.

Los días 9 y 11 de noviembre Miss Caffeina estarán en concierto la sala La Riviera de Madrid. Para el fin de gira del álbum más exitoso de su carrera, el grupo ha preparado dos conciertos especiales que ha bautizado como Motor City Show.

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En estas dos fechas especiales el grupo ha preparado un show con tres actos: ROOM, con un ambiente íntimo; ROCK, en formato eléctrico; y RAVE, con las canciones más bailable de su repertorio. Se esperan invitados sorpresa y muchas sorpresas...

Y en medio de todo esto llega el videoclip de "Detroit", canción que da título a su tercer trabajo (publicado en 2016). Está dirigido por Alberto Van Stokkum y lo protagoniza el cantante de Miss Caffeina, Alberto Jiménez.