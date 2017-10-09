Kitai estrena el videoclip de "Fuego en la radio"

"Fuego en la radio" es la llama que prende la mecha del segundo disco de Kitai, Pirómanos. Un tema que abre este nuevo álbum de la banda madrileña que ha contado con Juanma Latorre (Vetusta Morla) en la producción.

En Pirómanos Kitai muestra su lado más explosivo y directo, "en una autoafirmación para vivir el momento", según la propia banda. El videoclip ha sido realizado por Jorge Guasch y lanza un claro mensaje, "Tú y yo como pirómanos, tú y yo incendiando el espectáculo".

Próximos conciertos:

13/10 Mostra D'arts Esceniques de Castelló

14/10 Sala Matisse (Valencia)

3/11 Joy Eslava (Madrid)

2/02/2018 Sidecar Club (Barcelona)