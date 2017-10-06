Ya tenemos ganador del viaje a Dublín para ver a St. Vincent en directo

El viernes 13 de octubre ha salido a la venta MASSEDUCTION, la quinta entrega de St. Vincent, la primera desde su álbum de 2014. Un disco sobre "el poder y el sexo, las relaciones en peligro y la muerte".

Podemos contarte muchas cosas sobre este disco, pero nada te hará conocerlo mejor que vivirlo en concierto. Por eso, Radio 3 te da ha dado la oportunidad de asistir a una de las fechas de la gira europea de St. Vincent que no hará parada en España.

Sorteábamos un viaje a Dublín para dos personas para asistir al concierto de St. Vincent el próximo 21 de octubre. El premio incluye:

Dos billetes de avión ​ida y vuelta ​ ​desde ​ Madrid o Barcelona a​ Dublín.

Alojamiento ​de ​ una noche en Dublín

Dos entradas ​para ​ asistir al concierto de St. Vincent

​*Puedes consultar aquí las bases completas del concurso​

Para conseguirlo tenías que contestar a una pregunta: tras la colaboración de St. Vincent con David Byrne en el álbum 'Love This Giant' de 2012, ¿con qué otro artista o banda te gustaría ver colaborar a St. Vincent y por qué?¿con qué otro artista o banda te gustaría ver colaborar a St. Vincent y por qué?

La mejor respuesta ha sido la de Álvaro Pelechano González que se va con un acompañante a Dublín. A todos los que habéis participado ¡millones de gracias!