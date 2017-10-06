Bases del concurso "St. Vincent"

Nombre de la promociónNombre de la promoción

St. Vincent

Organizadora de la promociónOrganizadora de la promoción

Music AS Usual y Radio 3/RTVE

Duración de la promociónDuración de la promoción

Comenzará a las 12:00 h. del 6 de octubre de 2017 y finalizará a las 12:00, hora peninsular, del 13 de octubre de 2017.

Premios de la promociónPremios de la promoción

Un (1.-) viaje a Dublín (Irlanda), para ganador y acompañante, para asistir al concierto de St Vincent.

El premio incluye lo siguiente:

Dos billetes de avión Madrid o Barcelona – Dublín – Madrid o Barcelona. Los desplazamientos desde la ciudad de residencia del ganador hasta la ciudad de salida del vuelo y vuelta no estarán incluidos. No incluye estancia en ninguna ciudad, si la ciudad de residencia del ganador implica una combinación de vuelos que les obligue a pernoctar en cualquier ciudad

Alojamiento una noche en Dublín, en hotel de categoría no inferior a cuatro (4.-) estrellas, sujeto a disponibilidad, en habitación doble, en régimen exclusivo de alojamiento y desayuno.

Dos entradas asistir al concierto de St. Vincent que tendrá lugar en Dublín el 21 de octubre de 2017.

Correrán a cargo del ganador los gastos no expresamente recogidos anteriormente entre ellos: gastos de desplazamiento, gastos de manutención y otros.

RTVE no es la organizadora del viaje anteriormente indicado, por lo que no asumirá responsabilidad alguna por su realización o no, o su aplazamiento. En el caso de que RTVE sea la encargada de entregar el premio, la responsabilidad de esta terminará con la puesta a disposición del premio a los ganadores de conformidad con las presentes bases de participación.

Dirección de acceso a participaciónDirección de acceso a participación

rtve.es/radio3.es

Mecánica de participaciónMecánica de participación

El participante deberá acceder a la página web y como se explicará en la noticia informativa sobre el concurso, remitir a la dirección de correo electrónico participaradio3@rtve.es su nombre y apellidos, edad, dirección en España, teléfono y dirección de correo electrónico de contacto, así como, su respuesta a la pregunta base del concurso.

Selección de ganadoresSelección de ganadores

Una vez finalizada la promoción los responsables de Radio3 elegirán la respuesta entre todas las recibidos atendiendo a criterios de originalidad y conforme a lo establecido en las presentes bases.

Vías de selecciónVías de selección

Los responsables de Radio 3 remitirán el nombre del ganador a Music AS Usual, que se encargará de llamar al número de teléfono seleccionado en el formulario Web. Si el operador de telefonía indicase que el teléfono está apagado o fuera de cobertura, el teléfono estuviese comunicando, saltase el contestador automático, o tras la espera de cinco (5.-) tonos telefónicos no se obtuviera respuesta, se solicitará a Radio 3 la elección de otro participante, del modo indicado anteriormente y llamará al mismo y así sucesivamente hasta comunicarse con un oyente. En dicha llamada se le hará saber el premio obtenido y las condiciones de disfrute del mismo.

Publicación del nombre de los ganadores Publicación del nombre de los ganadores

Se comunicará el 16 de octubre a través de la web radio3.es además de las redes sociales de la emisora.

Modos de entrega de los premiosModos de entrega de los premios

Music AS Usual se pondrá en contacto con el ganador del premio para concretar los detalles y condiciones de disfrute del mismo.

Radio 3 comunicará a Music AS Usual, S.L. los datos personales del ganador del premio y Music AS Usual concretará los de su acompañante (nombre, apellidos, dirección, correo electrónico y teléfono de contacto) con la única finalidad de que Music AS Usual, S.L. gestione la entrega del mismo. Music AS Usual, S.L. se compromete a utilizar exclusivamente dichos datos con la finalidad anteriormente mencionada y a destruirlos una vez que dejen de ser necesarios para la misma.