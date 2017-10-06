Bases del concurso "St. Vincent"
- Plazo para participar: del 6 de octubre al 13 de octubre de 2017.
Nombre de la promociónNombre de la promoción
St. Vincent
Organizadora de la promociónOrganizadora de la promoción
Music AS Usual y Radio 3/RTVE
Duración de la promociónDuración de la promoción
Comenzará a las 12:00 h. del 6 de octubre de 2017 y finalizará a las 12:00, hora peninsular, del 13 de octubre de 2017.
Premios de la promociónPremios de la promoción
Un (1.-) viaje a Dublín (Irlanda), para ganador y acompañante, para asistir al concierto de St Vincent.
El premio incluye lo siguiente:
- Dos billetes de avión Madrid o Barcelona – Dublín – Madrid o Barcelona. Los desplazamientos desde la ciudad de residencia del ganador hasta la ciudad de salida del vuelo y vuelta no estarán incluidos. No incluye estancia en ninguna ciudad, si la ciudad de residencia del ganador implica una combinación de vuelos que les obligue a pernoctar en cualquier ciudad
- Alojamiento una noche en Dublín, en hotel de categoría no inferior a cuatro (4.-) estrellas, sujeto a disponibilidad, en habitación doble, en régimen exclusivo de alojamiento y desayuno.
- Dos entradas asistir al concierto de St. Vincent que tendrá lugar en Dublín el 21 de octubre de 2017.
Correrán a cargo del ganador los gastos no expresamente recogidos anteriormente entre ellos: gastos de desplazamiento, gastos de manutención y otros.
RTVE no es la organizadora del viaje anteriormente indicado, por lo que no asumirá responsabilidad alguna por su realización o no, o su aplazamiento. En el caso de que RTVE sea la encargada de entregar el premio, la responsabilidad de esta terminará con la puesta a disposición del premio a los ganadores de conformidad con las presentes bases de participación.
Dirección de acceso a participaciónDirección de acceso a participación
rtve.es/radio3.es
Mecánica de participaciónMecánica de participación
El participante deberá acceder a la página web y como se explicará en la noticia informativa sobre el concurso, remitir a la dirección de correo electrónico participaradio3@rtve.es su nombre y apellidos, edad, dirección en España, teléfono y dirección de correo electrónico de contacto, así como, su respuesta a la pregunta base del concurso.
Selección de ganadoresSelección de ganadores
Una vez finalizada la promoción los responsables de Radio3 elegirán la respuesta entre todas las recibidos atendiendo a criterios de originalidad y conforme a lo establecido en las presentes bases.
Vías de selecciónVías de selección
Los responsables de Radio 3 remitirán el nombre del ganador a Music AS Usual, que se encargará de llamar al número de teléfono seleccionado en el formulario Web. Si el operador de telefonía indicase que el teléfono está apagado o fuera de cobertura, el teléfono estuviese comunicando, saltase el contestador automático, o tras la espera de cinco (5.-) tonos telefónicos no se obtuviera respuesta, se solicitará a Radio 3 la elección de otro participante, del modo indicado anteriormente y llamará al mismo y así sucesivamente hasta comunicarse con un oyente. En dicha llamada se le hará saber el premio obtenido y las condiciones de disfrute del mismo.
Publicación del nombre de los ganadores Publicación del nombre de los ganadores
Se comunicará el 16 de octubre a través de la web radio3.es además de las redes sociales de la emisora.
Modos de entrega de los premiosModos de entrega de los premios
Music AS Usual se pondrá en contacto con el ganador del premio para concretar los detalles y condiciones de disfrute del mismo.
Radio 3 comunicará a Music AS Usual, S.L. los datos personales del ganador del premio y Music AS Usual concretará los de su acompañante (nombre, apellidos, dirección, correo electrónico y teléfono de contacto) con la única finalidad de que Music AS Usual, S.L. gestione la entrega del mismo. Music AS Usual, S.L. se compromete a utilizar exclusivamente dichos datos con la finalidad anteriormente mencionada y a destruirlos una vez que dejen de ser necesarios para la misma.
Bases legales de la promoción
BASE 1.- Objeto
Esta promoción está organizada por Music AS Usual y Radio 3/RTVE en la modalidad de concurso de méritos del premio indicado en el anexo de las presentes bases.
BASE 2.- Derecho a participarBASE 2.- Derecho a participar
Puede participar en la promoción cualquier persona física que resida en territorio español.
Sólo podrán participar en esta promoción personas mayores de 18 años.
No podrán participar en la promoción aquellas personas que se encuentren vinculadas mediante relación laboral o mercantil a RTVE, ni a la entidad que en su caso aporte los premios de la presente promoción, ni los trabajadores o colaboradores de las entidades que tengan relación con esta promoción y con los premios a entregar, ni sus familiares hasta el primer grado, ni cónyuge o relación de naturaleza análoga.
Tampoco podrán participar aquellas personas cuyos datos sean incorrectos, incompletos o sean ilegibles. Además, los datos facilitados deberán ser veraces.
BASE 3.- PremiosBASE 3.- Premios
Se entregarán los premios indicados en las bases específicas de la promoción.
En ningún caso el premiado podrá vender, revender, subastar o realizar en general cualquier tipo de acto que implique la comercialización de la entrada o premio según se trate.
El premio, en ningún caso podrá ser cambiado, alterado, compensado por otro o cedido a un tercero, salvo que exista acuerdo por escrito entre Radio 3 y la persona premiada.
La persona premiada deberá satisfacer los impuestos que pudieran derivarse del premio de acuerdo a la normativa fiscal vigente.
Igualmente, la persona premiada se compromete a colaborar con Radio3 en las actividades publicitarias vinculadas a la promoción sin remuneración alguna por este concepto y sin coste por su parte, autorizando la comunicación de su nombre e imagen para estos fines.
BASE 4.- Requisitos para participarBASE 4.- Requisitos para participar
Se deberá acceder a la página web indicada en las bases específicas de participación y en el sitio habilitado para la presente promoción completar en el formulario todos los campos declarados expresamente como obligatorios en el mismo.
El participante deberá participar siguiendo la mecánica planteada en las bases específicas de la promoción.
En esta comunicación los participantes deberán facilitar los siguientes datos personales: nombre y apellidos, edad, DNI o Tarjeta de Residencia, dirección en España y teléfono de contacto. La comunicación de estos datos supone la aceptación expresa de la política de protección de datos de RTVE recogida más abajo.
BASE 5.- Propiedad IntelectualBASE 5.- Propiedad Intelectual
En caso de participación sea mediante TEXTOS, AUDIOS, VIDEOS o FOTOGRAFÍAS (en adelante, el material TAVF), el participante y en su defecto, la persona que ostenta su tutela legal, declara expresamente lo indicado a continuación y asume las consecuencias derivadas del falseamiento de tal declaración, dejando indemne a Radio3 en tal sentido:
1. Que el material TAVF es una creación del participante, enteramente original en todas las partes que la compongan, y está libre de cargas de propiedad intelectual, siendo el participante, el productor de la grabación (en el caso de ser, VIDEO o AUDIO). Esto es, que el material TAFV está libre de acuerdos, contratos, licencias, cargas o gravámenes, así como no está inscrita en entidades de gestión colectiva de derechos (nacionales o internacionales).
Que en el caso de que el participante no sea el autor del material TAFV o se incorporen obras ajenas, declara expresamente que ha obtenido todas las autorizaciones oportunas y deja indemne Radio3 de cualquier responsabilidad al respecto.
Que el material TAFV no infringe derechos de propiedad intelectual y/o industrial de terceros, salvo que se encuentren en dominio público, y exime de responsabilidad a Radio 3 y a las empresas de su grupo, en caso de reclamación por parte de terceros por la infracción de estos derechos.
2. Que con respecto al material TAVF, se autoriza libremente, sin contraprestación alguna, con carácter de exclusiva y capacidad de cesión a terceros, su sincronización (total o parcial), reproducción (total o parcial), comunicación pública (total o parcial), transformación (total o parcial) y distribución (total o parcial) para cualquier formato y soporte on line y offline, para todo el mundo y por todo el plazo que autorice la legislación vigente.
Radio 3 respetará los derechos morales que el autor ostente sobre su obra.
3. Que en el caso de que en el material TAFV, aparezca una imagen o voz que no sea del participante (salvo en el caso de que sea meramente accidental), el participante asegura que se trata de mayores de edad y ha obtenido la autorización oportuna sobre derechos de terceros ajenos.
Se impedirá la participación de cualquier material TAFV cuyo contenido tienda a ser difamatorio, injurioso, obsceno, amenazador, xenófobo, que incite a la violencia, sea discriminatorio o que de cualquier otra forma atente contra la moral, el orden público, el honor, la intimidad o la imagen de terceros y todos aquellos que puedan causar rechazo social o sean ilegales.
Igualmente se reserva el derecho a no emitir que material TAFV que no tengan una calidad de imagen / sonido adecuada o cuyo formato impida una correcta visualización / audición.
BASE 6.- Aceptación de las basesBASE 6.- Aceptación de las bases
Las presentes BASES se rigen por la normativa española.
El participante acepta expresamente, sin reserva ni limitación, cumplir todas y cada una de las BASES de la presente promoción.
El incumplimiento de alguna de las BASES dará lugar a la exclusión del participante de la presente promoción.
En caso de existir dudas o discrepancias en la interpretación de las presentes bases Radio 3 realizará una interpretación atendiendo al espíritu y finalidad para la cual se ha creado la promoción.
Cualquier incidencia que pueda surgir y que no se refleje en estas Bases será resuelta por RTVE según su saber y mejor criterio.
Por motivos razonados Radio 3 podrá modificar las presentes bases una vez comenzada la promoción.
Las bases de la presente promoción estarán disponibles durante el periodo en el que esté vigente la promoción en la página Web de Radio 3
Esta promoción no está patrocinada, avalada, administrada, ni asociada en modo alguno por la red social. En este sentido, el participante exonera de responsabilidad a la red social en relación a la presente promoción organizada por Radio 3
BASE 7.- Tratamiento de datos personalesBASE 7.- Tratamiento de datos personales
Los datos de carácter personal recogidos en el presente contrato así como cualesquiera otros resultantes de la relación mantenida con RTVE serán incorporados a ficheros informáticos o manuales cuyo responsable es RTVE, con el fin de mantener la relación contractual existente. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos, de 13 de diciembre y su Reglamento de desarrollo, el interesado puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Responsable del Fichero, Corporación RTVE, mediante correo electrónico en la dirección: incidencias-lopd@rtve.es o dirigiéndose a Corporación RTVE, en Avenida de Radiotelevisión, 4- 28223- Pozuelo de Alarcón (Madrid) acompañando fotocopia de su DNI.