Disco Grande, en la Feria del disco canario y el Festival Keroxen

Doble programa. Viaje a tierras canarias para informar de lo que está siendo desde este jueves la Feria del Disco (ya es la tercera edición) que está teniendo lugar en La Laguna, Tenerife y el Keroxen, que tendrá lugar (7, 14, 19, 21 y 28 de este mes de octubre) en el espacio cultural El Tanque.

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En esta ocasión (muchas gracias) hacer el programa desde allí este es uno de los contenidos de esta cita. Y desde charlamos con los organizadores del evento y con los del festival Keroxen (ya ha habido información previa en otros programas de Radio 3).

Otros protagonistas son Birkins, que acaban de publicar su cuarto álbum. También nos enteramos de cómo se montan festivales allá en México y contamos con la directora del Nrmal, Mónica Saldaña, que acude a un foro llamado Otras estrategias culturales.

Los conciertos de Radio 3 en La 2 Los conciertos de Radio 3 - The Birkins rtve play

El lunes 9 de octubre será la segunda parte de este doble especial y está prevista la presencia de dos nombres que formarán parte del cartel del Keroxene en próximas fechas: GAF y La Estrella de la Muerte, conectados personalmente y artísticamente con Pumuky (Jair está junto a Néstor Torrens en la organización del evento), Salétile y el sirio Rizan Said, que actuará este sábado.

Viernes 6 y lunes 9 de octubre entre las 17.00 y las 18.00h (hora peninsular; de 16.00 a 17.00h en Canarias), Disco Grande en Tenerife.