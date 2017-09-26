La Maravillosa Orquesta del Alcohol vuelve a los escenarios. Con nuevas canciones que sonarán por primera vez en el Museo de la Evolución Humana de Burgos. Entrada gratuita. Solo para ti. Solo para oyentes de Radio 3.

Todavía no ha salido la luna fue el directo que ha acolchado este paréntesis sin canciones nuevas de la banda. Mientras tanto, tiempo para viajar para buscar inspiración, para recluirse en pequeños pueblos y probar nuevas ideas, hacer maquetas y buscar nuevos horizontes en México. Todo es parte de Salvavidas (de las balas perdidas).

El resto serán miles y miles de kilómetros de carretera y escenarios a rebosar. Algunos ya con las entradas agotadas.

Todo lo podrás disfrutar este jueves 28 de septiembre a las 20.00h desde el Museo de la Evolución Humana de Burgos. Entrada libre hasta llenar aforo. Os esperamos.