Fiesta Showcase de bandas emergentes en el Monkey Week

Terry vs. Tori, Gold Lake, Syberia y Jessica son las bandas emergentes nacionales que participarán en el showcase que Live Nation tiene preparado para el próximo viernes 13 de octubre en lasala Even de Sevilla (c/José Diaz, 5), a partir de las 23:00 horas (entrada gratuita con el abono del festival) y en el que colabora Radio 3.

Este el el sexto año consecutivo en que Live Nation colabora estrechamente con el Monkey Week para seguir con su objetivo de impulsar la escena emergente de nuestro país. El festival andaluz celebra su nueva edición del 9 al 14 de octubre en Sevilla.