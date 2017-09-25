Wim Wenders reflexiona en Radio 3 sobre su última película

El Presidente de la Academia del Cine Europeo, autor de películas como El amigo americano (1977), París-Texas (1984) y Buena vista Social Club (1999) concede una entrevista al programa de Radio 3, El séptimo vicio con motivo de la presentación de su última película Submergence (Inmersión) en el marco de la 65 edición del Festival de Cine de San Sebastián.

Wim Wenders agradece públicamente a Radio 3 el apoyo que viene dando esta cadena de radio a la Academia del Cine Europeo en los últimos años. Inmersión narra una hermosa historia de amor entre una mujer biomatemática que estudia los fondos marinos para salvar al planeta y un espía escocés de los servicios de inteligencia británicos que es apresado en Somalia por yihadistas que están asolando Europa con sus atentados.

Un Wim Wenders especialmente reflexivo y extremadamente sensibilizado con los últimos atentados en Europa declara a Javier Tolentino que "la falta de diálogo y la incomunicación entre Oriente y Occidente podría estar detrás de muchas lagunas y derrotas de Europa. Alemania, Francia, Reino Unido y España han vivido y viven la amenaza en primera persona pero es toda Europa la que debe reflexionar y llegar al fondo de esta cuestión".