Te invitamos a la presentación de 'Fuego artificial', el nuevo disco de Jacobo Serra

Vas a recordar esa noche. 27 de Septiembre de 2017. Jacobo Serra presentando su nuevo disco en la Sala El Sol de Madrid con entrada libre hasta llenar aforo.

Un disco bisagra para un compositor enchufado y un cantante educado entre el canto coral y Sinatra.Referencias clásicas que se cruzan con las de hoy en día. Con este disco, Jacobo presenta su candidatura a mayores metas y escenarios.

Lo hace con un trabajo muy logrado. Un elegante proceso evolutivo que convierte su propuesta en una más contemporánea y atractiva. Después de sacar matrícula de honor en Beatles, Jacobo ha buscado ser un artista de su tiempo. Ser consciente de su presente.

Zona Extra Zona Extra - Radio 3 en Liverpool con Jacobo Serra - 02/06/16 rtve play

A la apuesta se le suman sus palabras en castellano, que cuentan con la ayuda de Juanma Latorre (Vetusta Morla).

En Radio 3 En Radio 3 - Jacobo Serra y Juanma Latorre - 26/03/16 rne audio

Juntos asientan el camino iniciado en el EP 'Icebergs'. Todo encaja. Puede sonar en tu casa, puede ir a festivales. Está preparado para conquistarte.

Zona Extra Zona Extra - Jacobo Serra & LIPA ,"Icebergs" - 02/06/16 rtve play

Si quieres ser parte de esa conquista, te esperamos el miércoles 27 de septiembre, algo antes de las 22 h. (a esa hora empezará el programa) en la sala El Sol de Madrid. Recordarás esa noche.