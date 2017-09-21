EL BAM más internacional en Radio 3

Reykjavik es este año la ciudad invitada en el Festival BAM ,(Barcelona Acció Musical). Kiasmos, Olöf Arnalds, Samaris o Grisalappalisa son algunas de las presencias que nos llegan desde la capital de Islandia, un país pequeño en territorio y población pero grande en cultura y

especialmente en música.

Reykjavik es un espejo donde mirarse, pero no el único, más de 30 propuestas musicales llegan al BAM desde diversas partes del mundo para mostrar nuevas formas de hacer y entender la música : desde Cuba/París, la fuerza y desvergüenza de La Dame Blanche, la psicodelia brasileira de los portugueses Fumaça Petra, la fusión folk/electrónica de las israelis de origen yemenita A-WA y los siempre efectivos ACID ARAB se unen a propuestas de nuestro país, entre otros, OSO LEONE una de las últimas sorpresas surgidas en las islas baleares, BEJO, hip hop gamberro desde las Canarias o el proyecto REBEL BABEL con Rapsuskei y el taller de músicos entre otros, rap y compromiso.

A partir del viernes y hasta el domingo el BAM inunda el centro de Barcelona, y nosotros, los de Radio 3 estaremos allí, recorriendo los diferentes escenarios de una muestra diversa y tremendamente actual como la ciudad de Barcelona.

Podreis escuchar nuestro resumen sobre el Festival BAM en un programa especial este próximo lunes 25 de 22:00 a 00:00 h en Radio 3.