BIME Live cierra cartel y calienta motores para su edición 2017

Se acaba el verano pero no la cita con los festivales. Ya no queda nada para volver a disfrutar de la música en formato festival e 'indoor'. Porque no queda nada para que arranque una nueva edición del BIME Live de Barakaldo, el encuentro con el directo indiscutible del otoño.

Para empezar a calentar motores la organización ha anunciado un nuevo cabeza para su jornada del sábado con el que además se cierra cartel. Los hitmakers de Glasgow Franz Ferdinand llegan a BIME Live como co-cabezas de cartel junto a los ya anunciados The Prodigy. Los de Alex Kapranos se subirán al escenario con dos nuevas incorporaciones, Miaoux Miaoux y Dino Bardot, tras la salida de NickMcCarthy. Lo harán para seguir dejando pistas sobre las canciones que formarán parte del nuevo disco que está al caer.

Cartel completo de la próxima edición del BIME Live 2017Radio 3

Orbital, Meute, Melange y Viktor Ollé se suman también a las confirmaciones de esta última tanda y se incorporan a un cartel en el que ya figuran Royal Blood, Metronomy, Ride, Bill Callahan, Einstürzende Neubauten, Mark Eitzel, Vitalic, BNQT (la banda formada por miembros de Midlake junto a Alex Kapranos de Franz Ferdinand, Fran Healy de Travis y Jason Lytle de Grandaddy), Delorean, Exquirla y muchos más.

Los de Alex Kapranos se subirán al escenario con dos nuevas incorporaciones, Miaoux Miaoux y Dino BardotRadio 3

El BIME Live se celebrará los días 27 y 28 de octubre en el BEC! de Bilbao. Será la parte de la música en directo y abierta al público de este fesival que se ofrece como punto de encuentro para los profesionales de la industria musical en su formato BIME Pro, que se celebra 25, 26 y 27 de octubre.