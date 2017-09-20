BIME Live cierra cartel y calienta motores para su edición 2017
- Franz Ferdinand llegan a BIME Live como co-cabezas de cartel de la jornada del sábado
- Se unen en el cartel a Royal Blood, Metronomy, The Prodigy, BNQT, Orbital o Ride
- El festival de invierno e ‘indoor’ se celebrará los días 27 y 28 de octubre en el BEC! de Bilbao
Se acaba el verano pero no la cita con los festivales. Ya no queda nada para volver a disfrutar de la música en formato festival e 'indoor'. Porque no queda nada para que arranque una nueva edición del BIME Live de Barakaldo, el encuentro con el directo indiscutible del otoño.
Para empezar a calentar motores la organización ha anunciado un nuevo cabeza para su jornada del sábado con el que además se cierra cartel. Los hitmakers de Glasgow Franz Ferdinand llegan a BIME Live como co-cabezas de cartel junto a los ya anunciados The Prodigy. Los de Alex Kapranos se subirán al escenario con dos nuevas incorporaciones, Miaoux Miaoux y Dino Bardot, tras la salida de NickMcCarthy. Lo harán para seguir dejando pistas sobre las canciones que formarán parte del nuevo disco que está al caer.
Orbital, Meute, Melange y Viktor Ollé se suman también a las confirmaciones de esta última tanda y se incorporan a un cartel en el que ya figuran Royal Blood, Metronomy, Ride, Bill Callahan, Einstürzende Neubauten, Mark Eitzel, Vitalic, BNQT (la banda formada por miembros de Midlake junto a Alex Kapranos de Franz Ferdinand, Fran Healy de Travis y Jason Lytle de Grandaddy), Delorean, Exquirla y muchos más.
El BIME Live se celebrará los días 27 y 28 de octubre en el BEC! de Bilbao. Será la parte de la música en directo y abierta al público de este fesival que se ofrece como punto de encuentro para los profesionales de la industria musical en su formato BIME Pro, que se celebra 25, 26 y 27 de octubre.