Azkena 2018: la gira del 50 aniversario de MC5, nueva confirmación

Está más cerca el de este año que el del que viene pero el Azkena Rock sigue generando noticias interesantes. En su próxima edición de 2018, el festival de Vitoria será una de las paradas de la gira del 50 aniversario de MC5 para la que se harán llamar MC50. Será el único concierto en España del grupo liderado por Wayne Kramer y presentará un formato de invitados.

Azkena ha confirmado también hoy la presencia del combo de acid jazz The James Taylor Quartet, que se suma a los nombres que ya figuraban en el cartel: Joan Jett & Blackhearts, The Beasts of Bourbon, The Dream Syndicate, Nebula, Sol Lagarto, The Allnighters y Tutan Come On.

Así avanza el cartel de la edición 2018 del Festival AzkenaRadio 3

El Azkena Rock tendrá lugar los días 22 y 23 de junio del año que viene en Vitoria-Gasteiz.