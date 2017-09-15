Crashpad, el nuevo disco de Neuman, es una vuelta a casa, como la de Odiseo tras la Guerra de Troya. En cada alto en el camino Paco Román iba creando las canciones que formarían parte del álbum que su grupo va a publicar el 15 de septiembre. Al final, esas canciones encontraron su morada en el estudio que el propio Paco ha montado en su casa, un espacio donde se han hecho realidad esas noches en frías camas de hotel después del concierto y esos amaneceres en la furgoneta yendo de bolo en bolo.

Radio 3 ha emitido un especial desde el sitio hacia el que se dirigía Paco, su propia Ítaca, los CRASHPAD STUDIOS. No hay un sito mejor para entender y amar Crashpad que visitar el lugar donde se grabó, donde todo cobró sentido. Olemos el limonero de la entrada, palpamos la mesa de mezclas y nos hemos dejamos inundar por la plácida belleza de un edificio que es, sobre todo, un hogar.

Especiales Radio 3 Neuman nos presenta 'Crashpad' desde su estudio en Granada rne audio

Neuman entra en una nueva etapa con Crashpad. Tras más de dos años de gira, Paco ha decidido regresar al formato trío, como en la época de The family plot. Otro elemento que ha vuelto es el sonido del piano, reducido a un papel secundario en If. Pero lo que sigue intacta es la emoción en la voz de Paco y también las gymkanas sónicas que tanto sentido confieren a sus directos. Es 100% Neuman, aunque no se parezca a nada que hayan hecho antes.

En este programa especial hablamos de todo ello y de más cosas. 60 minutos de radio en directo en los que charlamos con Paco y los demás miembros de Neuman y tratamos de desentrañar las claves de canciones como “Deleted files”, “Dizzy”, “Quiet”, “All that matters” o “Gibberish”, además de disfrutar de algunas de ellas en vivo.