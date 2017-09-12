Radio 3 vuelve al Mercat de Música Viva de Vic

Comenzamos temporada, y como siempre el Mercat de Música Viva de Vic , que se celebra a partir de este miercoles 13 de septiembre y hasta el próximo domingo 17, serà el escaparate de las nuevas propuestas musicales de nuestros creadores y también de aquellos que llegados allende de nuestras fronteres acuden a esta cita profesional, donde mànagers, programadores públicos y privados acuden para captar aquellos espectáculos que llenarán sus programaciones.

Maria Rodes, Christina Rosenvinge, Vinicio Capossela y Cabo San Roque, o Lágrimas de Sangre son algunes de las presencias que se anuncian al Mercat desde nuestro país, pero hay muchas más, algunas de ellas tan atractives como la de los inglesesMamas Gun, la cantante cubana La Dame Blanche o los venezolanos La Vida Boheme.

Como en años anteriores Radio 3 estarà presente en el Mercat, te lo explicaremos todo en un especial el próximo Domingo 17 de 13:00 a 15:00h, en el que los artistas y su música seran los protagonistes.