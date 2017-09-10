Dcode, el festival de Madrid

A punto de empezar el curso universitario, el recinto de la Complutense de Madrid se ha llenado para la gran fiesta del Dcode. El festival que cierra la temporada de verano, o abre la de otoño, que inicia el curso y que se consolidad cada edición en la escueta oferta festivalera de la capital.

El Dcode ha colgado esta edición el cartel del sold out con un cartel con más peso internacional y un pie en tiempos pasados recientes. Principal ejemplo Interpol que están celebrando los 15 años de su debut, 'Turn on the bright lights', devolviendolo a los escenarios, en una gira que han cerrado en Madrid.

Ya hemos llegado a ese momento en el que las bandas que explotaron una escena en los primeros años de los 2000 con un resurgir de la música de guitarras, pueden entregarse a ejercicios de melancolía. Ya somos esa generación que vio nacer este primer disco hace década y media, y que se ha reunido en el Dcode para volver a disfrutarlo en estricto orden y con pulcro sonido. Por que Interpol siempre han sido elegancia, clase y pulcritud. En su estética y en su música, y eso no se pierde pasen los años que pasen. Para rematar, no han faltado algunos de los himnos que firmaron después de ese disco, 'Not Even Jail', 'Slow Hands' y 'Evil'.

Franz Ferdinand quieren seguir Si Alex Kapranos y compañía dijeran que esta gira es un Best of de su carrera, se ajustaría más a lo que llevan al escenario que el aperitivo de un próximo disco que parece ser. Igual que lo que vimos en el pasado Low, los de Glasgow han repetido esas mismas cuatro canciones que acercan un disco misterioso: 'Lazy Boy', 'Paper Cages','Huck & Jim' y 'Always Ascending'.La espera la amenizan con 13 temas que son de lo mejor de sus cuatro discos. Piensa en una que te has bailado más de una vez y de dos, pues esa ha sonado. Pero si estamos hablando de nostalgia y tiempos pasados, en pie y saluden a Liam Gallagher. Pantalón corto, chubasquero, maracas o pandereta según el tema, manos atrás y actitud displicente. 'As you were' sale el 6 de octubre pero, entre el concierto del FIB y el de esta noche en Dcode, prácticamente no lo hemos escuchado completo en directo. Seis cortes de ese futuro trabajo ('Wall of Glass', 'Greedy Soul', 'Bold', 'Universal Gleam', 'For what is worth' y 'Better Run Better Hide') se han unido a cinco clasicos de Oasis ('Rock and Roll Star' para abrir, 'Morning Glory', 'Slide Away', 'Be Here Now' y 'Wonderwall' para cerrar) y ¡sorpresa!, el 'Soul Love' de Beady Eye.

La belleza de Band of Horses Son arrebatadores. Band of Horses han vuelto a demostrar que la belleza de sus canciones sabe adaptarse a la potencia que exige un directo de festival. Los de Ben Bridwell han enseñado su cara más fiera y contundente en su presentación en directo de 'Why are you ok', la de discos pasados, sin embargo, en los que se dejaban llevar por la crudeza del rock. Y sus temas más calmados se adaptan bien a este nuevo formato, para muestra el cierre con la monumental 'The Funeral', con la que se puede saltar mientras se te escapa una lágrima.