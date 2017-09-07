Les novetats de Ràdio 4, la primera en català, amb la nova programació d'aquesta temporada
- Una programació en català, basada en la proximitat i el servei públic
- La informació amb rigor, pluralitat i independència segueix sent un dels objectius
- Ràdio 4 aposta per l'anàlisi polític amb 'Realpolitik', cada nit a les 23.00 h
Ràdio 4 continua apostant pels magazines, la informació i la cultura. Una programació en català, basada en la proximitat i el servei públic.
Una programació en català, basada en la proximitat i el servei públic
La informació amb rigor, pluralitat i independència segueix sent un dels principals objectius de Ràdio 4.
L'emissora compta amb tres informatius diaris, més un el cap de setmana, en la seva programació habitual. La informació d'arreu de forma immediata s'ofereix als butlletins horaris. 'L'informatiu migdia' a les 13h s'emet també conjuntament per Ràdio Nacional i Ràdio 5. Aquesta temporada l'edició del vespre s'avança a les 19h i també es pot escoltar per Ràdio 4, RNE i Ràdio 5.
Pel que fa a la programació diària, Ràdio 4 presenta aquesta temporada el nou espai diari d'actualitat política 'Realpolitik' i manté els quatre grans programes de l'emissora: "El matí a Ràdio 4' amb Ramon Castelló, 'Anem de tarda' amb Goyo Prados, 'Amics i coneguts' amb Sílvia Tarragona i 'Metròpoli' amb Xavi Collado.
'Realpolitik'. Es la nova aposta d'aquesta temporada de Ràdio 4. 'Realpolitik', dirigit i presentat per Olga Ruiz, repassarà l'actualitat política amb un anàlisi pausat i rigorós. S'emet de dilluns a divendres de 23h a 24h, 'Realpolitik' parlarà cada nit de política i de les seves circumstàncies.
'El matí a Ràdio 4'. Una temporada més torna el magazine de matí de Ràdio 4. Cinc hores en directe cada dia per seguir de prop l'actualitat amb els seus protagonistes. Una primera part informativa que es complementa amb entrevistes als més reconeguts actors, cantants o escriptors. Està dirigit i presentat per Ramon Castelló i s'emet de dilluns a divendres de 7h a 12h.
'Anem de tarda'. La tarda de Ràdio 4 segueix tenint una mirada pròpia. El director i presentador del magazine Goyo Prados obre els micròfons de la ràdio pública per acompanyar els oients amb el seu segell personal. Els protagonistes culturals i socials passen per 'Anem de tarda', de dilluns a divendres de 16h a 19h.
'Metròpoli'. En aquell moment del dia en que acaba el matí i comença la tarda, arriba 'Metròpoli' a Ràdio 4, un espai on els convidats poden explicar els seus projectes i ambicions. De dilluns a divendres de 12h a 13h i de 14h a 16h, dirigit i presentat per Xavi Collado.
'Amics i coneguts'. Els caps de setmana diferents i entretinguts són els de Ràdio 4. Els matins de dissabte i diumenge de 9h a 13h escoltarem les veus més destacades de la cultura i els col·laboradors més especials. 'Amics i coneguts' està dirigit i presentat per Sílvia Tarragona.
Ràdio 4 completa la seva programació amb espais culturals, musicals, cinematogràfics, mediambientals, literaris, esportius, d'economia, d'emprenedors i de tendències, entre d'altres.