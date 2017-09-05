Turbo 3 en directo desde el festival BSide
- Viernes 8 de septiembre a las 18.00h en Molina de Segura (Murcia)
- Con las actuaciones de Sidonie y Kuve y entrevista a Monarchy
- Con entrada libre. ¡Te esperamos!
Comienza una nueva temporada de Turbo 3 y lo queremos celebrar contigo con un viernes eléctrico que podrás vivir en directo.
Te invitamos al programa especial que haremos el viernes 8 de septiembre desde la 13ª edición del BSide Festival, donde contaremos con las actuaciones de Sidonie y de Kuve, y además charlaremos con Monarchy sobre su próximo disco.
Será el viernes 8 de septiembre a las 18.00 horas en la Plaza de la Región Murciana de Molina de Segura. La entrada es libre.
La 13ª edición del BSide Festival
Sidonie, Kuve y Monarchy son tres de los nombres que incluye el cartel de esta 13ª entrega del BSide Festival, que tendrá lugar los días 8 y 9 de septiembre en Molina de Segura (Murcia).
Además, este año también podremos disfrutar de los conciertos de Los Planetas, Neuman, Cala Vento, Alien Tango, Poolshake, Varry Brava, Murciano Total y Garaje Florida, entre otros.