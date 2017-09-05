Turbo 3 en directo desde el festival BSide

Comienza una nueva temporada de Turbo 3 y lo queremos celebrar contigo con un viernes eléctrico que podrás vivir en directo.

Te invitamos al programa especial que haremos el viernes 8 de septiembre desde la 13ª edición del BSide Festival, donde contaremos con las actuaciones de Sidonie y de Kuve, y además charlaremos con Monarchy sobre su próximo disco.

Será el viernes 8 de septiembre a las 18.00 horas en la Plaza de la Región Murciana de Molina de Segura. La entrada es libre.