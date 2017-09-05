Turbo 3 en directo desde el festival BSide

  • Viernes 8 de septiembre a las 18.00h en Molina de Segura (Murcia)
  • Con las actuaciones de Sidonie y Kuve y entrevista a Monarchy
  • Con entrada libre. ¡Te esperamos!
Sidonie actuarán en este especial Turbo 3
Julio Ródenas
Julio Ródenas

Comienza una nueva temporada de Turbo 3 y lo queremos celebrar contigo con un viernes eléctrico que podrás vivir en directo.

Te invitamos al programa especial que haremos el viernes 8 de septiembre desde la 13ª edición del BSide Festival, donde contaremos con las actuaciones de Sidonie y de Kuve, y además charlaremos con Monarchy sobre su próximo disco.

Será el viernes 8 de septiembre a las 18.00 horas en la Plaza de la Región Murciana de Molina de Segura. La entrada es libre.

La 13ª edición del BSide Festival

Sidonie, Kuve y Monarchy son tres de los nombres que incluye el cartel de esta 13ª entrega del BSide Festival, que tendrá lugar los días 8 y 9 de septiembre en Molina de Segura (Murcia).

Además, este año también podremos disfrutar de los conciertos de Los Planetas, Neuman, Cala Vento, Alien Tango, Poolshake, Varry Brava, Murciano Total y Garaje Florida, entre otros.