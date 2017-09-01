Melancolía en septiembre en 'Mundo Babel'

  • Escucha la selección musical semanal de Juan Pablo Silvestre
  • Mundo Babel se emite todos los sábados de 10.00 a 12.00h en Radio 3
Peppino Di Capri es uno de los artistas que sonarán en el programa
Juan Pablo Silvestre (Radio 3)
Juan Pablo Silvestre (Radio 3)

"Cada verano, cuando llega septiembre, el verano acaba y el famoso síndrome posvacional se manifiesta"...

Nostalgia... de momentos, los amores vividos en forma de melancolía en canciones clásicas como "Sapore di Sale", de Gino Paoli, o "Melancolía" de Peppino di Capri.

Clásicos modernos, modernos clásicos como "September Song" de Kurt Weill, en la versión original de Lotte Lenya, la última

con la clase que caracteriza a Bryan Ferry.

Veranos que fueron canción, canciones que son memoria, en italiano, francés y en español, "the loving tongue", citando a Bob Dylan, en esta especial edición de Mundo Babel saludando la "vuelta a casa".