Melancolía en septiembre en 'Mundo Babel'

"Cada verano, cuando llega septiembre, el verano acaba y el famoso síndrome posvacional se manifiesta"...

Nostalgia... de momentos, los amores vividos en forma de melancolía en canciones clásicas como "Sapore di Sale", de Gino Paoli, o "Melancolía" de Peppino di Capri.

Clásicos modernos, modernos clásicos como "September Song" de Kurt Weill, en la versión original de Lotte Lenya, la última

con la clase que caracteriza a Bryan Ferry.

Veranos que fueron canción, canciones que son memoria, en italiano, francés y en español, "the loving tongue", citando a Bob Dylan, en esta especial edición de Mundo Babel saludando la "vuelta a casa".