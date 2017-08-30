Revive el Dreambeach con Radio 3

Música electrónica, la playa y Radio 3. Es el plan que te proponemos para este fin de semana.

Este sábado de 22.00h a 00.00h de la noche te ofrecemos una selección con algunas de las mejores actuaciones que se vivieron en el festival Dreambeach, que se celebró del 10 al 15 de agosto en Villaricos, Almería.

El festival ha cumplido este 2017 su 5º aniversario en compañía de 175.000 personas y de grandes artistas de la escena electrónica.

En el programa especial que te ofrece Radio 3 este fin de semana rescatamos los mejores momentos de las actuaciones de Coyu, Anna o Modestep, entre otros.