Lo mejor del festival Enclave de Agua, en Radio 3

  • Viernes 1 de septiembre de 23.00h a 1.00h
  • Con Soul Jacket, Ras Kuko o Bellrays
El guitarrista británico Laurence Jones fue uno de los atractivos del festival
Miguel Caamaño (Radio 3)
Miguel Caamaño (Radio 3)

Dentro de la temporada de festivales de verano, una de las citas ineludibles a finales del mes de julio es el Enclave de Agua, cita desarrollada durante tres jornadas en el Parque Natural Soto Playa de Soria, a orillas del Río Duero.

Radio 3 no pudo resistirse a su encanto y ha condensado los conciertos de su escenario principal en un especial de 2 horas que se emite este viernes entre las 23.00h y la 1.00h.

Lo mejor de la música afroamericana en auténticos zarpazos musicales de la mano de los catalanes Imperial Jade, los vigueses Soul Jacket o el inconmensurable Julián Maeso; también disfrutaremos del reggae consciente de Ras Kuko & One Xe Band desde la isla de Tenerife. Eso en lo referido a la imparable escena nacional.

Además, tendremos ocasión de disfrutar de una amalgama de grupos internacionales que harán gozar a los oyentes de los mejores sonidos negros: Derobert & The Half Truths, Pimps of Joytime, Laurence Jones o Bellrays.

Un torrente musical para disfrutar en la noche de viernes en Radio 3.