Lo mejor del festival Enclave de Agua, en Radio 3

Dentro de la temporada de festivales de verano, una de las citas ineludibles a finales del mes de julio es el Enclave de Agua, cita desarrollada durante tres jornadas en el Parque Natural Soto Playa de Soria, a orillas del Río Duero.

Radio 3 no pudo resistirse a su encanto y ha condensado los conciertos de su escenario principal en un especial de 2 horas que se emite este viernes entre las 23.00h y la 1.00h.

Lo mejor de la música afroamericana en auténticos zarpazos musicales de la mano de los catalanes Imperial Jade, los vigueses Soul Jacket o el inconmensurable Julián Maeso; también disfrutaremos del reggae consciente de Ras Kuko & One Xe Band desde la isla de Tenerife. Eso en lo referido a la imparable escena nacional.

Además, tendremos ocasión de disfrutar de una amalgama de grupos internacionales que harán gozar a los oyentes de los mejores sonidos negros: Derobert & The Half Truths, Pimps of Joytime, Laurence Jones o Bellrays.

Un torrente musical para disfrutar en la noche de viernes en Radio 3.