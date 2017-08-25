Franz Ferdinand cierran el cartel del DCODE 2017

Se destapó el enigma. Franz Ferdinand es el cabeza de cartel de la séptima edición de DCODE, que tendrá lugar el próximo 9 de septiembre en el centro de Madrid, en el campus de la Universidad Complutense.

Alex Kapranos y compañía ya estuvieron en el DCODE en su edición de 2013 en el que es uno de los directos más recordados de la historia del festival. Con 15 años de trayectoria a sus espaldas traerán al escenario madrileño himnos como ‘Take Me Out’, ‘Do You Want To’ o ‘Matinee’ y con suerte cataremos alguna de las canciones que formarán parte de su próximo disco.

Franz Ferdinand se suma así a un cartel formado por Interpol, Band of Horses, The Kooks, Liam Gallagher, Iván Ferreiro. Daughter, Milky Chance, Charli XCX, Yall, Carlos Sadness, La Femme, Miss Caffeina, Maga, Exquirla, Varry Brava, Elyella DJs y Holy Bouncer.